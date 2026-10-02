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CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol

EuroLeague'in üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin evinde Dubai Basket ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 21:58
CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol
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EuroLeague'in üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin evinde Dubai Basket'i konuk ediyor.
Ataşehir Ülker Sports Arena'da oynanan mücadele, saat 20.45'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CANLI: (3. ÇEYREK)

FENERBAHÇE TARFİN: 48

DUBAI BASKETBOL: 41

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