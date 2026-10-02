CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol

EuroLeague'in üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin evinde Dubai Basket'i konuk ediyor.
Ataşehir Ülker Sports Arena'da oynanan mücadele, saat 20.45'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CANLI: (3. ÇEYREK)
FENERBAHÇE TARFİN: 48
DUBAI BASKETBOL: 41
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Ataşehir Ülker Sports Arena'da oynanan mücadele, saat 20.45'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CANLI: (3. ÇEYREK)
FENERBAHÇE TARFİN: 48
DUBAI BASKETBOL: 41
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!