Belçika maçı öncesi A Milli Takım için Uluslar Ligi tur tahmini

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Belçika mücadelesi öncesinde A Ligi'nde yer alan takımların çeyrek finale çıkma ihtimalleri hesaplandı.





TÜRKİYE'NİN TUR İHTİMALİ YÜZDE 4.4





Football Rankings tarafından yapılan hesaplamada, Fransa ve İtalya karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 4.4 olarak belirlendi.





Türkiye, bu oranla listede 14. sırada kendisine yer buldu.





ZİRVEDE İSPANYA VAR





Çeyrek finale yükselme ihtimali en yüksek takım yüzde 99.6 ile İspanya oldu. İspanya'yı yüzde 99.4 ile Portekiz ve yüzde 95.2 ile Fransa takip etti.





İngiltere yüzde 80.4, Hollanda yüzde 77.6, Yunanistan yüzde 68.6, Belçika yüzde 66.4 ve Norveç yüzde 60.8 ihtimalle sıralamada yer aldı.





İşte takımların çeyrek finale yükselme olasılıkları:



1 - İspanya - yüzde 99.6

2 - Portekiz - yüzde 99.4

3 - Fransa - yüzde 95.2

4 - İngiltere - yüzde 80.4

5 - Hollanda - yüzde 77.6

6 - Yunanistan - yüzde 68.6

7 - Belçika - yüzde 66.4

8 - Norveç - yüzde 60.8

14 - Türkiye - yüzde 4.4



