2. ve 3. Lig'de 5. hafta heyecanı

Futbolda Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken Türkiye'de futbol heyecanı 2 ve 3. Lig'de devam edecek.
Liglerde haftanın programı şöyle:
- Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
3 Ekim Cumartesi:
14.30 KCT 1461 Trabzon FK-Serikspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.30 Kırklarelispor-Sakaryaspor (Edirne Şehir)
19.00 Fethiyespor-Karacabey Belediyespor (Fethiye İlçe)
4 Ekim Pazar:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ankara Demirspor (Kahramanmaraş Merkez)
15.00 Ekinciler İskenderunspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Adana 01 FK-12 Bingölspor (Ali Hoşfikirer)
15.30 Kütahyaspor-52 Orduspor FK (Dumlupınar)
19.00 MKE Ankaragücü-Sultan Su İnegölspor (Eryaman)
Beyaz Grup:
3 Ekim Cumartesi:
15.00 Efor Çay Erbaaspor-Aliağa Futbol (Erbaa İlçe)
15.30 İnegöl Kafkasspor-Muşspor (İnegöl İlçe)
19.00 Somaspor-Sebatspor (Soma Nazım Yavuz)
19.00 Menemen FK-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
19.00 İSBAŞ Isparta 32-Hatayspor (Isparta Atatürk)
4 Ekim Pazar:
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Ankaraspor (Dağılgan)
15.00 GMG Kastamonuspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi (Gazi)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-Çorluspor 1947 (Elazığ Atatürk)
5 Ekim Pazartesi:
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Güzide Gebzespor (11 Nisan)
- Nesine 3. Lig
1. Grup
3 Ekim Cumartesi:
14.30 Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor (Pazar İlçe)
15.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas K. Köksal)
15.30 Galataspor-Büyükçekmece Gücü FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Beykoz Anadolu-Gölcükspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Yalova FK 77-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Yalova Atatürk)
15.30 Silivrispor-Karadeniz Ereğli 1980 (Silivri Müjdat Gürsu)
15.30 İnkılap Futbol-Tokat Belediyespor (Ömerli)
19.00 Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)
19.00 Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
2. Grup
3 Ekim Cumartesi:
15.00 Kepezspor-Karşıyaka (Kepez Hasan Doğan)
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu 1959 (Osmangazi Üniversitesi)
15.00 Etimesgutspor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi)
15.00 1922 Akşehirspor-Eskişehirspor (Akşehir Nasrettin Hoca)
15.30 Bursa Yıldırımspor-Bucaspor 1928 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Bigaspor-Balıkesirspor (Biga İlyas Bayram)
15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970 (Ayvalık Hüsnü Uğural)
19.00 Gaziemirspor-Gemlik Sümerbey Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altay-Alanya 1221(Alsancak Mustafa Denizli)
3. Grup
3 Ekim Cumartesi:
14.30 Bitlis 1916-Adana Adaletgücüspor (Eren)
14.30 Ağrı 1970-Diyarbekirspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Adanaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Yeni Adana)
15.00 Ayos Osmaniyespor-Açıkalın Erciyes 38 (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
15.00 Kırıkkale FK-Yeni Mersin İdmanyurdu (Başpınar)
15.00 Karaman FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Yeni Karaman)
15.00 1964 Silifkespor-Niğde Belediyesspor (Silifke Şehir)
19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Malatya Yeşilyurtspor (Yozgat Şehir)
Liglerde haftanın programı şöyle:
- Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
3 Ekim Cumartesi:
14.30 KCT 1461 Trabzon FK-Serikspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.30 Kırklarelispor-Sakaryaspor (Edirne Şehir)
19.00 Fethiyespor-Karacabey Belediyespor (Fethiye İlçe)
4 Ekim Pazar:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ankara Demirspor (Kahramanmaraş Merkez)
15.00 Ekinciler İskenderunspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Adana 01 FK-12 Bingölspor (Ali Hoşfikirer)
15.30 Kütahyaspor-52 Orduspor FK (Dumlupınar)
19.00 MKE Ankaragücü-Sultan Su İnegölspor (Eryaman)
Beyaz Grup:
3 Ekim Cumartesi:
15.00 Efor Çay Erbaaspor-Aliağa Futbol (Erbaa İlçe)
15.30 İnegöl Kafkasspor-Muşspor (İnegöl İlçe)
19.00 Somaspor-Sebatspor (Soma Nazım Yavuz)
19.00 Menemen FK-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
19.00 İSBAŞ Isparta 32-Hatayspor (Isparta Atatürk)
4 Ekim Pazar:
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Ankaraspor (Dağılgan)
15.00 GMG Kastamonuspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi (Gazi)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-Çorluspor 1947 (Elazığ Atatürk)
5 Ekim Pazartesi:
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Güzide Gebzespor (11 Nisan)
- Nesine 3. Lig
1. Grup
3 Ekim Cumartesi:
14.30 Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor (Pazar İlçe)
15.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas K. Köksal)
15.30 Galataspor-Büyükçekmece Gücü FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Beykoz Anadolu-Gölcükspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Yalova FK 77-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Yalova Atatürk)
15.30 Silivrispor-Karadeniz Ereğli 1980 (Silivri Müjdat Gürsu)
15.30 İnkılap Futbol-Tokat Belediyespor (Ömerli)
19.00 Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)
19.00 Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
2. Grup
3 Ekim Cumartesi:
15.00 Kepezspor-Karşıyaka (Kepez Hasan Doğan)
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu 1959 (Osmangazi Üniversitesi)
15.00 Etimesgutspor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi)
15.00 1922 Akşehirspor-Eskişehirspor (Akşehir Nasrettin Hoca)
15.30 Bursa Yıldırımspor-Bucaspor 1928 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Bigaspor-Balıkesirspor (Biga İlyas Bayram)
15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970 (Ayvalık Hüsnü Uğural)
19.00 Gaziemirspor-Gemlik Sümerbey Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altay-Alanya 1221(Alsancak Mustafa Denizli)
3. Grup
3 Ekim Cumartesi:
14.30 Bitlis 1916-Adana Adaletgücüspor (Eren)
14.30 Ağrı 1970-Diyarbekirspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Adanaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Yeni Adana)
15.00 Ayos Osmaniyespor-Açıkalın Erciyes 38 (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
15.00 Kırıkkale FK-Yeni Mersin İdmanyurdu (Başpınar)
15.00 Karaman FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Yeni Karaman)
15.00 1964 Silifkespor-Niğde Belediyesspor (Silifke Şehir)
19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Malatya Yeşilyurtspor (Yozgat Şehir)