Zorlu ekim öncesi Galatasaray'a güven veren istatistik

Galatasaray, son 4 sezonda ekim ayında rakiplerine geçit vermedi.



Sarı-Kırmızılılar, bu dönemde oynadığı 19 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Okan Buruk ve öğrencileri, ekim ayındaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

CİMBOM'U ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR





Galatasaray'ı bu sezon ise oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ardından gözler Avrupa'ya çevrilecek. Galatasaray, 13 Ekim'de Barcelona ile karşılaşacak.





ARAYA AVRUPA VE DERBİ SIKIŞTI





Sarı-Kırmızılılar, Barcelona maçının ardından 17 Ekim'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Galatasaray, 21 Ekim'de Lille deplasmanına çıkacak.





EKİMİN EN KRİTİK MAÇI





Zorlu serinin en dikkat çeken maçı ise 26 Ekim'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacak. Sarı-Kırmızılılar, ekim ayının son maçında ise 30 Ekim'de Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak.





GÖZLER OKAN BURUK VE ÖĞRENCİLERİNDE





Fikstür oldukça zorlu. Ancak Galatasaray'ın son 4 sezondaki ekim performansı dikkat çekiyor. 19 maçta elde edilen 13 galibiyet, Okan Buruk ve öğrencilerine güven veriyor. Sarı-Kırmızılılar, zorlu fikstürde bu istatistiği sürdürmek istiyor.



