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Olympiakos'a son saniye şoku: Marcus Carr maçı bitirdi

Virtus Bologna, EuroLeague'in 3. haftasında Olympiakos'u Marcus Carr'ın son saniye basketiyle 96-94 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 00:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Olympiakos'a son saniye şoku: Marcus Carr maçı bitirdi
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EuroLeague'in 3. haftasında Virtus Bologna ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi Virtus Bologna, Marcus Carr'ın son saniyede bulduğu basketle mücadeleden 96-94 galip ayrıldı.

SON SÖZÜ MARCUS CARR SÖYLEDİ

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son anlarına eşitliğe yakın bir skorla girilirken Marcus Carr, son saniye basketiyle Virtus Bologna'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Virtus Bologna, EuroLeague'deki üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Olympiakos ise üçüncü haftada ikinci mağlubiyetini yaşadı.

CARR 22 SAYI, 10 ASİSTLE OYNADI

Virtus Bologna'da Marcus Carr 22 sayı, 3 ribaund ve 10 asistle öne çıktı. Aliou Diarra 18 sayı ve 14 ribaund, Derrick Alston Jr. 17 sayı ve 3 asist, Wendell Moore ise 12 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.

Olympiakos'ta Makhtar Ndiaye 23 sayı ve 7 ribaund, Tyler Dorsey 22 sayı, 1 ribaund ve 2 asist, Sasha Vezenkov ise 20 sayı ve 6 ribaund üretti.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. çeyrek: 33-30
2. çeyrek: 49-50
3. çeyrek: 75-70
4. çeyrek: 96-94

Olympiakos, gelecek hafta Anadolu Efes ile karşılaşacak. Virtus Bologna ise Dubai deplasmanına konuk olacak.

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