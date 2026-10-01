Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u ağırlayacak

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.
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Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertli ekip, sonraki karşılaşmada da Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.
Dubai Basketbol ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
- Fenerbahçe'nin EuroLeague'de Dubai Basketbol'a karşı galibiyeti yok
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Dubai Basketbol'a karşı galibiyet elde edemedi.
Geçen sezon EuroLeague'de yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetti.
Öte yandan Fenerbahçe Tarfin, sezon öncesi oynanan Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.
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Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertli ekip, sonraki karşılaşmada da Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.
Dubai Basketbol ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
- Fenerbahçe'nin EuroLeague'de Dubai Basketbol'a karşı galibiyeti yok
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Dubai Basketbol'a karşı galibiyet elde edemedi.
Geçen sezon EuroLeague'de yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetti.
Öte yandan Fenerbahçe Tarfin, sezon öncesi oynanan Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.