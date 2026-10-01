Victor Osimhen'in gözü Barcelona'da!

Galatasaray'da Victor Osimhen için geri sayıma geçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli ara sonrası formasına kavuşması beklenen Nijeryalı golcünün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftadaki Barcelona maçında ilk 11'de yer alması hedefleniyor.
BARCELONA'YI BEKLİYOR
Osimhen de Barcelona maçını iple çekiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftadaki Sporting Lizbon mücadelesini kaçıran golcü yıldız, Barcelona karşılaşmasıyla siftah yapmak istiyor.
DEVLER LİGİ GOLCÜSÜ
Geçen sezon Devler Ligi'nde 10 maça çıkan Osimhen 7 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı.
Osimhen, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde 27 maça çıkarken, 16 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez gol pası verdi. Nijeryalı futbolcu şimdi Barcelona karşılaşmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Teknik Direktör Okan Buruk da 27 yaşındaki yıldızı kritik mücadelede en büyük kozu olarak sahaya sürecek.
YOKLUĞU ÇOK ARANDI
Süper Lig'de ilk 4 haftada 6 gol atarak muhteşem bir sezon başlangıcına imza atan Victor Osimhen, dördüncü haftadaki Başakşehir maçında sakatlandı. Nijeryalı yıldızın olmadığı 3 resmi maçta 2 yenilgi (Sporting 3-1 ve Trabzonspor 4-0) yaşayan Galatasaray özellikle hücum hattında ciddi sıkıntılar yaşadı.
BARCELONA'YA GOLÜ VAR
Victor Osimhen, daha önce Napoli'de Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde rakip olmuştu. Nijeryalı yıldız, 2023-24 sezonunda Barça filelerini havalandırmıştı. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek Barcelona'ya karşı iki kez rakip oldu.
BARCELONA'YI BEKLİYOR
Osimhen de Barcelona maçını iple çekiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftadaki Sporting Lizbon mücadelesini kaçıran golcü yıldız, Barcelona karşılaşmasıyla siftah yapmak istiyor.
DEVLER LİGİ GOLCÜSÜ
Geçen sezon Devler Ligi'nde 10 maça çıkan Osimhen 7 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı.
Osimhen, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde 27 maça çıkarken, 16 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez gol pası verdi. Nijeryalı futbolcu şimdi Barcelona karşılaşmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Teknik Direktör Okan Buruk da 27 yaşındaki yıldızı kritik mücadelede en büyük kozu olarak sahaya sürecek.
YOKLUĞU ÇOK ARANDI
Süper Lig'de ilk 4 haftada 6 gol atarak muhteşem bir sezon başlangıcına imza atan Victor Osimhen, dördüncü haftadaki Başakşehir maçında sakatlandı. Nijeryalı yıldızın olmadığı 3 resmi maçta 2 yenilgi (Sporting 3-1 ve Trabzonspor 4-0) yaşayan Galatasaray özellikle hücum hattında ciddi sıkıntılar yaşadı.
BARCELONA'YA GOLÜ VAR
Victor Osimhen, daha önce Napoli'de Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde rakip olmuştu. Nijeryalı yıldız, 2023-24 sezonunda Barça filelerini havalandırmıştı. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek Barcelona'ya karşı iki kez rakip oldu.