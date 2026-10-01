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Victor Osimhen'in gözü Barcelona'da!

Galatasaray'da milli aranın ardından takıma katılması beklenen Victor Osimhen, Barcelona maçında sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri olacak. Nijeryalı yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 10:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen'in gözü Barcelona'da!
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Galatasaray'da Victor Osimhen için geri sayıma geçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli ara sonrası formasına kavuşması beklenen Nijeryalı golcünün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftadaki Barcelona maçında ilk 11'de yer alması hedefleniyor.

BARCELONA'YI BEKLİYOR

Osimhen de Barcelona maçını iple çekiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftadaki Sporting Lizbon mücadelesini kaçıran golcü yıldız, Barcelona karşılaşmasıyla siftah yapmak istiyor.

DEVLER LİGİ GOLCÜSÜ

Geçen sezon Devler Ligi'nde 10 maça çıkan Osimhen 7 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı.

Osimhen, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde 27 maça çıkarken, 16 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez gol pası verdi. Nijeryalı futbolcu şimdi Barcelona karşılaşmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Teknik Direktör Okan Buruk da 27 yaşındaki yıldızı kritik mücadelede en büyük kozu olarak sahaya sürecek.

YOKLUĞU ÇOK ARANDI

Süper Lig'de ilk 4 haftada 6 gol atarak muhteşem bir sezon başlangıcına imza atan Victor Osimhen, dördüncü haftadaki Başakşehir maçında sakatlandı. Nijeryalı yıldızın olmadığı 3 resmi maçta 2 yenilgi (Sporting 3-1 ve Trabzonspor 4-0) yaşayan Galatasaray özellikle hücum hattında ciddi sıkıntılar yaşadı.

BARCELONA'YA GOLÜ VAR

Victor Osimhen, daha önce Napoli'de Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde rakip olmuştu. Nijeryalı yıldız, 2023-24 sezonunda Barça filelerini havalandırmıştı. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek Barcelona'ya karşı iki kez rakip oldu.

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