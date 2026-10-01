Beşiktaş'ta tutunamadı, Cruzeiro'da çıkışa geçti: Arroyo

Beşiktaş yönetiminin 2025 kış döneminde geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Keny Arroyo, beklentilere karşılık verememişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eylül 2025'te 8.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brezilya Serie A ekiplerinden Cruzeiro'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
2026 yılında Brezilya ekibinin formasıyla 44 resmi maça çıkan Ekvadorlu kanat oyuncusu, 8 kez ağları havalandırdı. 5 de asist yapan Arroyo 13 gole doğrudan katkı sundu.
10 NUMARA VERİLMİŞTİ
Serdal Adalı yönetiminin geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Keny Arroyo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
10 numaralı forma emanet edilen genç oyuncu, siyah beyazlı takımda 14 karşılaşmada sadece 349 dakika forma şansı bulmuştu.
O dönem sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Arroyo, verdiği mesajlarla Beşiktaş'la bağlarını koparmıştı.
2026 yılında Brezilya ekibinin formasıyla 44 resmi maça çıkan Ekvadorlu kanat oyuncusu, 8 kez ağları havalandırdı. 5 de asist yapan Arroyo 13 gole doğrudan katkı sundu.
10 NUMARA VERİLMİŞTİ
Serdal Adalı yönetiminin geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Keny Arroyo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
10 numaralı forma emanet edilen genç oyuncu, siyah beyazlı takımda 14 karşılaşmada sadece 349 dakika forma şansı bulmuştu.
O dönem sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Arroyo, verdiği mesajlarla Beşiktaş'la bağlarını koparmıştı.