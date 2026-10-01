Aleksey Batrakov için İngilizler geliyor!

İngilizler, Galatasaray'ın genç futbolcusu Aleksey Batrakov'un peşini bırakmıyor.... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SCOUTLAR GÖNDERECEKLER
İngiliz kulüpleri yaptırımlar nedeniyle 21 yaşındaki genç yıldızı Lokomotiv Moskova'dan transfer edememişti. Yetenekli futbolcu, 25 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı. Buna rağmen İngiliz devleri, Batrakov'un peşini bırakmıyor. Manchester United ve Chelsea'nin, Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına scout gönderecekleri öğrenildi.
GALATASARAY'DA 5 MAÇTA OYNADI
Batrakov, Galatasaray'da 5 maçta süre buldu, 1 asist yaptı. Galatasaray'ın yıldızı Rusya milli takım formasıyla hücumdaki katkısıyla öne çıktı. Batrakov, İran ile oynanan hazırlık karşılaşmasında takım arkadaşına yaptığı asistle skor üretimine doğrudan katkı sağladı. 79 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 asist ve 1 yaratılan büyük şansın yanı sıra 2 kilit pas üretti. Batrakov ayrıca 47/57 isabetli pasla yüzde 82'lik başarı oranı yakalarken, 3 kez rakip futbolcuların faulüne maruz kaldı.
İngiliz kulüpleri yaptırımlar nedeniyle 21 yaşındaki genç yıldızı Lokomotiv Moskova'dan transfer edememişti. Yetenekli futbolcu, 25 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı. Buna rağmen İngiliz devleri, Batrakov'un peşini bırakmıyor. Manchester United ve Chelsea'nin, Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına scout gönderecekleri öğrenildi.
GALATASARAY'DA 5 MAÇTA OYNADI
Batrakov, Galatasaray'da 5 maçta süre buldu, 1 asist yaptı. Galatasaray'ın yıldızı Rusya milli takım formasıyla hücumdaki katkısıyla öne çıktı. Batrakov, İran ile oynanan hazırlık karşılaşmasında takım arkadaşına yaptığı asistle skor üretimine doğrudan katkı sağladı. 79 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 asist ve 1 yaratılan büyük şansın yanı sıra 2 kilit pas üretti. Batrakov ayrıca 47/57 isabetli pasla yüzde 82'lik başarı oranı yakalarken, 3 kez rakip futbolcuların faulüne maruz kaldı.