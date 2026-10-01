Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu bile paylaştı

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Sarıyer Başkanı Emre Yaldız, 2021 yılında oynadığı 5 TL'lik kuponu paylaşıp isyan etti. Yaldız, "İtibar suikastı" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 08:23 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 08:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu bile paylaştı
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TFF, son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri PFDK'ya sevk etti. Disipline sevki yapılan isimlerden biri de Sarıyer Başkanı Emre Yaldız'dı. Başkan gece geç saatlerde konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Sarıyer Başkanı Emre Yaldız, 2021 yılında 5 TL'lik kupon oynadığını dile getirdi ve söz konusu kuponu ve maçı paylaştı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

5 yıl önce İsveç-Ukrayna maçına oynadığı 5 TL'lik kupon üzerinden konunun bugün gündeme getirilmesinin itibar suikastı olduğunu söyleyen başkanın ifadeleri şöyle:

"29 Haziran 2021 tarihinde Bilyoner üzerinden oynadığım 5 TL'lik bir kupon nedeniyle bugün TFF'den disiplin/ceza süreciyle karşı karşıya kalmam kabul edilemez bir durumdur.

Söz konusu kupon, Sarıyer Futbol Kulübü'nün herhangi bir maçıyla ilgili değildir. Türkiye Ligi'nde oynanmamış, Avrupa Şampiyonası kapsamında bir İsveç-Ukrayna karşılaşmasına aittir.

Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu kaydın bugün gündeme getirilmesi adeta bir "İtibar suikastı"dır.

Futbolun temizliği ve bahisle mücadele elbette sonuna kadar desteklenmelidir. Ancak adelet; olayın niteliğine, tarihine, tutarına ve gerçeklerine de bakmayı gerektirir.

5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza gündemi yaratılması Türk futbolu adına da büyük bir sorundur.

Takdir Türk futbol kamuoyunun..."



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