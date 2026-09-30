Haber Tarihi: 30 Eylül 2026 11:22 - Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2026 11:22

Çirkin dizisi neden final yapıyor? Final fragmanı izleyiciyle buluştu

Çirkin dizisi final kararıyla gündeme geldi. Star TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan yapımın 11. bölüm tanıtımı "final" fragmanı olarak yayınlandı. Ardından "Çirkin neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?" aramaları hız kazandı.

Çirkin dizisi neden final yapıyor? Final fragmanı izleyiciyle buluştu
Abone Ol
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ı başrollerde buluşturan Çirkin, ikinci sezonunda ekran yolculuğunu sürdürürken final kararı aldı. Final tanıtımı yer alırken, dizinin 10. bölümünün ardından gözler son bölüme çevrildi.
ÇİRKİN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre Star TV, son reytinglerin ardından dizi için final kararı aldı ve yapımın 11. bölümde ekranlara veda etmesine karar verildi. Dizi ilk sezonunda güçlü bir performans göstermişti. Yapım eylül ayında ikinci sezonuyla yeniden ekrana döndü ancak yeni sezonun ilk haftalarının ardından alınan reyting sonuçları final kararını beraberinde getirdi.

ÇİRKİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Çirkin dizisi 11. bölümüyle final yapacak. Final bölümü 4 Ekim Pazar günü ekrana gelecek.

ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Çirkin, küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem'in hayatını ve çocukluğundan beri sevdiği Kadir'le yıllar sonra yeniden kesişen yolunu konu alıyor. Kadir'in güç, para ve hırsla şekillenen dünyası ile Meryem'in daha sade ve duygusal hayatı karşı karşıya gelirken hikaye aşkın yanı sıra aile sırları, geçmiş hesaplaşmaları ve karakterlerin aldığı geri dönüşü zor kararlar üzerinden ilerliyor.

Diğer Haberler

Belçika maçına Rohit Saggi atandı Milli Takım Belçika maçına Rohit Saggi atandı
Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! Hedefte 3 yıldız Fenerbahçe Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! Hedefte 3 yıldız
Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi Real Madrid Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi
Çirkin dizisi neden final yapıyor? Final fragmanı izleyiciyle buluştu Gündem Çirkin dizisi neden final yapıyor? Final fragmanı izleyiciyle buluştu
Fenerbahçe'den Victor Hugo hamlesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Victor Hugo hamlesi!
Galatasaray'da kayıplar mercek altında! Galatasaray Galatasaray'da kayıplar mercek altında!
Trabzonspor'un rakibi Drogheda United Trabzonspor Trabzonspor'un rakibi Drogheda United
Renato Nhaga ve Batrakov, milli maçlarda göz doldurdu! Galatasaray Renato Nhaga ve Batrakov, milli maçlarda göz doldurdu!
Trabzonspor'a iki isimden müjdeli haber! Trabzonspor Trabzonspor'a iki isimden müjdeli haber!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
MHK'ya geçici çözüm: Anthony Taylor!
2
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: "Hep birlikte istifa edecekler"
3
Galatasaray öncesi Barça'ya büyük şok!
4
Fatih Terim: "Barcelona'nın analizi bende!"
5
Premier Lig, Manchester City'yi suçlu buldu!
6
Fenerbahçe'de Andre için hamle!
7
TFF'den MHK soruşturması için açıklama!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.