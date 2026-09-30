Çirkin dizisi neden final yapıyor? Final fragmanı izleyiciyle buluştu

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ı başrollerde buluşturan Çirkin, ikinci sezonunda ekran yolculuğunu sürdürürken final kararı aldı. Final tanıtımı yer alırken, dizinin 10. bölümünün ardından gözler son bölüme çevrildi.

Gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre Star TV, son reytinglerin ardından dizi için final kararı aldı ve yapımın 11. bölümde ekranlara veda etmesine karar verildi. Dizi ilk sezonunda güçlü bir performans göstermişti. Yapım eylül ayında ikinci sezonuyla yeniden ekrana döndü ancak yeni sezonun ilk haftalarının ardından alınan reyting sonuçları final kararını beraberinde getirdi.

Çirkin dizisi 11. bölümüyle final yapacak. Final bölümü 4 Ekim Pazar günü ekrana gelecek.

Çirkin, küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem'in hayatını ve çocukluğundan beri sevdiği Kadir'le yıllar sonra yeniden kesişen yolunu konu alıyor. Kadir'in güç, para ve hırsla şekillenen dünyası ile Meryem'in daha sade ve duygusal hayatı karşı karşıya gelirken hikaye aşkın yanı sıra aile sırları, geçmiş hesaplaşmaları ve karakterlerin aldığı geri dönüşü zor kararlar üzerinden ilerliyor.