İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her yıl binlerce öğrenciye sağladığı "Genç Üniversiteli" eğitim desteği başvuruları sonrası, gözler "İBB burs sonuçları açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 100 bin öğrenciye verilecek olan 20.000 TL tutarındaki burs desteği için binlerce aday değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Arama motorlarında "İBB bursu sonuç sorgulama" ve "Genç Üniversiteli sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorguları zirve yaparken, İBB'den gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte 2 Ocak 2026 itibarıyla İBB burs sonuçlarında son durum...

Yılbaşı tatilinin ardından haftanın son iş gününde öğrencilerin ana gündem maddesi İBB burs sonuçları oldu. Geçtiğimiz yıllarda aralık ayının sonunda veya ocak ayı başında ilan edilen sonuçlar, bu yıl da benzer bir takvimle bekleniyor. "İBB bursu kime çıktı, sonuçlar nereden öğrenilir?" yanıtını araştıran öğrenciler için "İstanbul Senin" uygulaması ve "Genç Üniversiteli" portalı üzerinden yapılacak duyurular kritik önem taşıyor. İşte İBB burs sonuç tarihleri ve sorgulama rehberine dair tüm ayrıntılar...

İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği sonuçları açıklandığında, öğrenciler şu kanallar üzerinden sorgulama yapabilecekler:

İstanbul Senin Uygulaması: İBB'nin süper uygulaması üzerinden "Genç Üniversiteli" sekmesine girerek bizzat sorgulama yapabilirsiniz.

Resmi Web Sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuca ulaşılabilir.

153 Çözüm Merkezi: Bilgi almak için İBB Çözüm Merkezi Alo 153 hattını arayabilirsiniz.

Sonuçların açıklanmasının ardından hak sahibi olan öğrencilere ödemeler genellikle üç taksit halinde yapılmaktadır. İlk taksit ödemelerinin sonuçların açıklanmasını takip eden günlerde veya şubat ayı başında hesaplara yatırılması öngörülmektedir. Toplam 20.000 TL olan destek tutarı, öğrencilerin belirttikleri banka hesaplarına doğrudan yatırılacaktır.

2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla İBB tarafından "burs sonuçları açıklandı" yönünde resmi bir duyuru henüz gelmemiştir. Ancak değerlendirme sürecinin son aşamasına gelindiği ve sonuçların ocak ayının ilk haftası içerisinde erişime açılması beklenmektedir. Geçtiğimiz yıl (2024) sonuçların 31 Aralık tarihinde açıklandığı göz önüne alındığında, 2026 yılı sonuçlarının da an meselesi olduğu değerlendirilmektedir.