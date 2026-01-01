Haber Tarihi: 01 Ocak 2026 10:21 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 10:21

1 Ocak Bugün PTT Açık mı? 1 Ocak Bugün PTT Kargo ve Şubeleri Çalışıyor mu?

1 Ocak bugün PTT açık mı, kargolar dağıtım yapıyor mu? 1 Ocak 2026 resmi tatilinde PTT şubelerinin çalışma durumu ve PTT Kargo teslimat saatleri haberimizde.

1 Ocak Bugün PTT Açık mı? 1 Ocak Bugün PTT Kargo ve Şubeleri Çalışıyor mu?
Abone Ol
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü, birikmiş işlemlerini halletmek veya beklediği gönderisine kavuşmak isteyen vatandaşlar, "1 Ocak bugün PTT açık mı, PTT kargo çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılının ilk sabahında PTT şubelerine gitmeyi planlayanlar, resmi tatil düzenlemeleri nedeniyle kurumun kapalı olup olmadığını merak ediyor. Arama motorlarında "Bugün PTT kargo dağıtım yapacak mı?" sorguları yoğunlaşırken, PTT'nin yılbaşı mesai programı da belli oldu. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe PTT ve PTT Kargo çalışma durumu...
1 Ocak Perşembe günü kargo bekleyenler veya maaş/fatura işlemi olanlar "Bugün PTT şubeleri kapalı mı, kargolar ne zaman açılacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında 1 Ocak günü tüm kamu kurumlarında olduğu gibi PTT Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde de tatil uygulanıyor. Vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirmek için şubelerin tekrar hizmete gireceği tarihi yakından takip ediyor. İşte PTT'nin 1 Ocak mesai detayları...

1 OCAK BUGÜN PTT AÇIK MI?
1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle tüm PTT şubeleri kapalıdır. Kamu kurumu statüsünde hizmet veren PTT, resmi tatil takvimi gereği yılın ilk gününde hizmet vermemektedir. Gişe işlemleri, fatura ödemeleri ve diğer posta işlemleri bugün gerçekleştirilemeyecektir.

PTT KARGO BUGÜN DAĞITIM YAPACAK MI?
PTT Kargo da PTT şubeleriyle aynı çalışma takvimine tabidir. Bu nedenle 1 Ocak bugün PTT Kargo dağıtım yapmayacaktır. Kargo alım ve teslimat işlemleri resmi tatil süresince durdurulmuştur. Dağıtımda olan veya şubede bekleyen gönderileriniz için bir sonraki iş gününü beklemeniz gerekmektedir.

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?
PTT şubeleri ve PTT Kargo, yılbaşı tatilinin ardından 2 Ocak 2026 Cuma günü normal mesai saatlerinde kapılarını tekrar açacaktır. Cuma sabahı saat 08:30 itibarıyla tüm şubelerden işlem yapabilir, kargo teslimatlarınızı takip edebilirsiniz.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

2 Ocak Cuma Günü Okullar Tatil mi? Yarın Okullar Tatil mi? Gündem 2 Ocak Cuma Günü Okullar Tatil mi? Yarın Okullar Tatil mi?
Bugün Borsa Açık mı, Kapalı mı? 1 Ocak 2026 Borsa İstanbul (BIST) İşlem Yapıyor mu? Gündem Bugün Borsa Açık mı, Kapalı mı? 1 Ocak 2026 Borsa İstanbul (BIST) İşlem Yapıyor mu?
1 Ocak Bugün Yılbaşında Eczaneler Açık mı? Bugün Hangi Eczaneler Çalışıyor? Gündem 1 Ocak Bugün Yılbaşında Eczaneler Açık mı? Bugün Hangi Eczaneler Çalışıyor?
Beşiktaş'ta transfer raporu: İmza yakın Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer raporu: İmza yakın
2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Açıklandı | 800 Milyon TL Kazandıran Şanslı Numaralar ve Sorgulama Ekranı Gündem 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Açıklandı | 800 Milyon TL Kazandıran Şanslı Numaralar ve Sorgulama Ekranı
Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı! Liverpool Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı!
Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca Chelsea Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca
Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı! Galatasaray Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı!
Carragher: 'Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!' Arsenal Carragher: "Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca
2
Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti
3
Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı!
4
Beşiktaş'ta Rafa Silva için takas iddiası!
5
Galatasaray'da Ayhan Akman ile yollar ayrıldı
6
Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı!
7
Carragher: "Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.