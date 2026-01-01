1 Ocak Bugün PTT Açık mı? 1 Ocak Bugün PTT Kargo ve Şubeleri Çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü, birikmiş işlemlerini halletmek veya beklediği gönderisine kavuşmak isteyen vatandaşlar, "1 Ocak bugün PTT açık mı, PTT kargo çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılının ilk sabahında PTT şubelerine gitmeyi planlayanlar, resmi tatil düzenlemeleri nedeniyle kurumun kapalı olup olmadığını merak ediyor. Arama motorlarında "Bugün PTT kargo dağıtım yapacak mı?" sorguları yoğunlaşırken, PTT'nin yılbaşı mesai programı da belli oldu. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe PTT ve PTT Kargo çalışma durumu...

1 Ocak Perşembe günü kargo bekleyenler veya maaş/fatura işlemi olanlar "Bugün PTT şubeleri kapalı mı, kargolar ne zaman açılacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında 1 Ocak günü tüm kamu kurumlarında olduğu gibi PTT Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde de tatil uygulanıyor. Vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirmek için şubelerin tekrar hizmete gireceği tarihi yakından takip ediyor. İşte PTT'nin 1 Ocak mesai detayları...

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle tüm PTT şubeleri kapalıdır. Kamu kurumu statüsünde hizmet veren PTT, resmi tatil takvimi gereği yılın ilk gününde hizmet vermemektedir. Gişe işlemleri, fatura ödemeleri ve diğer posta işlemleri bugün gerçekleştirilemeyecektir.

PTT Kargo da PTT şubeleriyle aynı çalışma takvimine tabidir. Bu nedenle 1 Ocak bugün PTT Kargo dağıtım yapmayacaktır. Kargo alım ve teslimat işlemleri resmi tatil süresince durdurulmuştur. Dağıtımda olan veya şubede bekleyen gönderileriniz için bir sonraki iş gününü beklemeniz gerekmektedir.

PTT şubeleri ve PTT Kargo, yılbaşı tatilinin ardından 2 Ocak 2026 Cuma günü normal mesai saatlerinde kapılarını tekrar açacaktır. Cuma sabahı saat 08:30 itibarıyla tüm şubelerden işlem yapabilir, kargo teslimatlarınızı takip edebilirsiniz.