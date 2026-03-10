10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

Uğurcan Çakır: "Liverpool'da turu geçeceğiz"

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool maçı sonrası konuştu.

Uğurcan Çakır: 'Liverpool'da turu geçeceğiz'
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da Uğurcan Çakır karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"İNANDIK GALİBİYETE"

Maçı değerlendiren Uğurcan Çakır "İnandık burada galibiyete. Taraftarımız harikaydı, bizi çok iyi desteklediler. 1-0'da olsa galip ayrılmayı bildik. Şimdi önümüzde Başakşehir maçı var ve sonra Liverpool'a gideceğiz. İlk önce bu maçı unutup Başakşehir maçına hazırlanacağız. O maçtan da galibiyetle ayrılıp inşallah daha sonra Liverpool'da da turu geçen taraf oluruz" dedi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM!"

Yaptığı 7 kurtarışla ilgili konuşan Uğurcan Çakır, "Bireysel olarak çok çalışıyorum. Zaten kendime güveniyordum. Ama yetenek çalışmadan olmuyor, çok çalışıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte bu başarıları elde ediyorum" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN ÇOK ÖNEMLİ"

Ayrıca Uğurcan Çakır, "Taraftarların hazırlamış olduğu koreografide futbolcular olarak duygulandık. Çok güzeldi. Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Osimhen bizim için çok önemli bir oyuncu, iyi bir insan. Her zaman takım için mücadele ediyor. Onu mutlu görmek bizi de mutlu etti. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Onların sayesinde böyle büyük takımlara karşı galibiyetler alıyoruz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
