10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

Barış Cin'den Avrupa şampiyonluğu

Milli sporcu Barış Cin, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 11 Mart 2026 01:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Barış Cin, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası artistik branşında altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Hollandalı sporcu Rene Dericks ile karşılaşan Barış Cin, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

5 farklı branşta yarışların yapıldığı şampiyonada Türkiye'yi 24 sporcu temsil ediyor.

Takım karşılaşmalarıyla devam edecek organizasyon 15 Mart'ta sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
