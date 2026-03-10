10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Emin Torunoğulları

Fenerbahçe, Holstein Kiel U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki golcü Emin Torunoğulları için girişimlere başladı.

calendar 10 Mart 2026 14:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler son olarak 25. hafta maçında sahasında Samsunspor'u ağırladı.

Devre arasına Karadeniz temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile gidilirken Kadıköy'de kazanan uzatmalarda belli oldu.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Dorgeles Nene ile skoru eşitleyen Fenerbahçe, 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in kaydettiği gol ile öne geçti ve mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Böylelikle ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e indirdiler.

GELECEĞE YARDIM HAMLESİ

Hasret kalınan şampiyonluk için saha içerisinde mücadelesini sürdüren sarı-lacivertlilerin geleceğe yatırım amacıyla planladığı transfer ortaya çıktı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe, gündemine Holstein Kiel U19'da forma giyen Emin Torunoğulları'nı aldı.

Kadıköy temsilcisi, 18 yaşındaki gurbetçi golcü için harekete geçti ve Alman tarafı ile resmi temaslarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertli kurmayların kısa süre içinde Almanya'ya gitmesi ve kulüp ile masaya oturması bekleniyor.

GALATASARAY DA DEVREDE

Öte yandan genç santrafor için Galatasaray'ın da çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.

MİLLİ TAKIM TERCİHİ TÜRKİYE

Futbola Kiel altyapısında başlayan Emin, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

PERFORMANSI

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda 8 maçta forma giydi. Bu sezon ise Alman ekibinde 16 mücadelede boy gösterdi ve 3 kez fileleri havalandırdı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
