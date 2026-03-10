Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Emin Torunoğulları

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdürüyor.



Sarı-lacivertliler son olarak 25. hafta maçında sahasında Samsunspor'u ağırladı.



Devre arasına Karadeniz temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile gidilirken Kadıköy'de kazanan uzatmalarda belli oldu.



Karşılaşmanın 89. dakikasında Dorgeles Nene ile skoru eşitleyen Fenerbahçe, 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in kaydettiği gol ile öne geçti ve mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.



Böylelikle ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e indirdiler.



GELECEĞE YARDIM HAMLESİ



Hasret kalınan şampiyonluk için saha içerisinde mücadelesini sürdüren sarı-lacivertlilerin geleceğe yatırım amacıyla planladığı transfer ortaya çıktı.



Bu doğrultuda Fenerbahçe, gündemine Holstein Kiel U19'da forma giyen Emin Torunoğulları'nı aldı.



Kadıköy temsilcisi, 18 yaşındaki gurbetçi golcü için harekete geçti ve Alman tarafı ile resmi temaslarını hızlandırdı.



Sarı-lacivertli kurmayların kısa süre içinde Almanya'ya gitmesi ve kulüp ile masaya oturması bekleniyor.



GALATASARAY DA DEVREDE



Öte yandan genç santrafor için Galatasaray'ın da çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.



MİLLİ TAKIM TERCİHİ TÜRKİYE



Futbola Kiel altyapısında başlayan Emin, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.



PERFORMANSI



Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda 8 maçta forma giydi. Bu sezon ise Alman ekibinde 16 mücadelede boy gösterdi ve 3 kez fileleri havalandırdı.







