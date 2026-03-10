10 Mart
Ahmet Dal: "Final niteliğinde 9 maç oynayacağız"

Erzurum FK başkanı Ahmet Dal, Süper Lig'e çıkış mücadelesi ve takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Dal: 'Final niteliğinde 9 maç oynayacağız'
Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Erzurumspor FK'de camia, sezonun kalan bölümünde hedeflenen şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselmek için kenetlendi.

Doğu Anadolu temsilcisi mavi-beyazlı ekip, son haftalardaki istikrarlı performansıyla dikkati çekiyor. Son 12 haftada 12 galibiyet alarak büyük başarıya imza atan Dadaşlar, bu süreçte 38 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde hücumda etkili, savunmada disiplinli bir görüntü sergileyen ve şampiyonluk için kenetlenen Erzurum temsilcisi, kalan 9 haftada da aynı performansı sürdürerek Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.


"Serkan Özbalta kulübümüze çok ciddi bir değer katmıştır"

Kulüp başkanı Ahmet Dal, mavi-beyazlı ekibin son 10 yıllık periyotta 2 kere Süper Lig heyecanı yaşadığını, bu süreçte bazen zor zamanlar geçirildiğini, geçmiş sezonların borçları sebebiyle ciddi anlamda zorlanıldığını ve bunun sonucunda uzun süreli transfer yasağıyla karşı karşıya kalındığını hatırlattı.

Geçen sezon bu borçların hepsini ödeyerek transfer yasağını kaldırdıklarını ve mevcut kadroya ilave oyuncular alarak yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Dal, "Sene başında Serkan Özbalta hocamızla yola çıktık ve hocamız ekibiyle birlikte gösterdiği disiplinli çalışmanın sonucunda kulübümüze çok ciddi bir değer katmıştır. Takımımız, yeni teknik adammız ve bu sezon aramıza katılan oyuncularla birlikte ligin 29. haftası itibarıyla lider durumda. İnşallah kalan 9 maçımızı da en güzel şekilde tamamlayıp takımımızı Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Tüm konsantrasyonlarını saha içerisine verdiklerini söyleyen Dal, şunları ifade etti:

"Geride bıraktığımız son 12 haftada 12 galibiyet aldık. 38 gol atarken kalemizde yalnızca 3 gol gördük. Bu alanda da takımımız bizlere önemli bir başarı yaşatıyor. Erzurumspor, her zaman çok özel performanslarla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın gündemine giriyor. İnşallah kalan maçlarda da elde ettiğimiz bu başarıları sürdürerek ligi tamamlamak istiyoruz."

Yaklaşık 5 yıldır mavi-beyazlı formayı giyen Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı'nın kulübün başarısında çok önemli rol oynadığını vurgulayan Dal, özellikle Eren Tozlu'nun attığı goller ve yaptığı asistlerle kariyer sezonu geçirdiğini vurguladı.


"Taraftarımızın desteğiyle hedefe ulaşmak istiyoruz"

Taraftarın en sıkıntılı günlerde dahi kendilerini hiç yalnız bırakmadığına dikkati çeken Dal, "Kalan haftalarda da taraftarımızın yoğun desteğiyle hedefe ulaşmak istiyoruz. Ligin boyu kısaldıkça heyecan yükseliyor, maçlar da zorlaşıyor. Birbirinden zor final niteliğinde 9 maç oynayacağız. Tabii ki Erzurumspor'un hedefi her zaman bulunduğu ligin zirvesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki birlikteliğe de dikkati çeken Dal, şunları kaydetti:

"Arkadaşlık ve aile ortamı, takımın içindeki huzur, bizim futbolculara karşı sorumluluklarımız bizi bu noktaya getirdi. Hocamız ve ekibinin, kulüp personelinin hepsinin büyük özverisi ve çabası var. Tahtası kapalı, stadını kullanamazken, puanları silinirken ve düşmenin en büyük adayı denilen Erzurumspor'da doğru şeyler yaparak takımımızı ligde tuttuk. Bugün de yine doğru işler yaparak takımımızı hedefe götürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda takımın iyi bir performans sergilemesinin arkasında böyle bir ruh ve birliktelik var. Bunu sürdürerek şehrimizin, taraftarımızın, camiamızın beklentisi olan şampiyonluk kupasını inşallah Erzurum'a kazandıracağız. Sezonu kazasız, belasız, sakatlıksız, en güzel şekilde tüm kulüpler ve Erzurumspor adına tamamlamayı diliyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
