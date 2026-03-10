10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Fenerbahçe'de kanat kabusu!

Fenerbahçe, Süper Lig'de yediği 25 golün 10'unu kanat ataklarından kalesinde gördü.

10 Mart 2026 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kanat kabusu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 25 haftasında kalesinde tam 25 gol gördü.

Sarıl acivertliler, bu gollerin 10 tanesini ise rakiplerin kanatlardan yaptığı atakların sonrasında yedi. Bu da yenilen gollerin %40'ının kanatlardan geldiğini gösteriyor..

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ise; kanatlardan sadece 4 golü kalesinde gördü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
