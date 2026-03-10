Fenerbahçe'de kanat kabusu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 25 haftasında kalesinde tam 25 gol gördü.



Sarıl acivertliler, bu gollerin 10 tanesini ise rakiplerin kanatlardan yaptığı atakların sonrasında yedi. Bu da yenilen gollerin %40'ının kanatlardan geldiğini gösteriyor..



Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ise; kanatlardan sadece 4 golü kalesinde gördü.







