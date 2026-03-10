Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Juventus ve Beşiktaş maçları için 3.5 milyon Euro prim ödedi; Liverpool eşleşmesi için daha büyük bir prim kararı aldı.
Galatasaray yönetimi, Liverpool eşleşmesinin geçilmesi halinde takıma dev bir prim ödeme kararı verdi.
Play-off turunda Juventus'u eleyerek 11 milyon Euro bonusu kapan Cimbom'a UEFA'dan 27 Mart'ta ödeme yapılacak.
637 MİLYON TL'LİK ÖDÜL
Aslan'ın İngiliz temsilcisini geçmesi halindeyse UEFA'dan çeyrek final ödülü 12.5 milyon Euro (637.7 milyon TL) gelecek.
JUVE - BJK PRİMİ: 3.5 MİLYON EURO!
Devler Ligi gelirinde 50 milyon Euro barajını zorlayan Galatasaray'da oyuncular adeta prim zengini olmuş durumda.
Juventus ve Beşiktaş maçlarının ardından sarı-kırmızılılara 3.5 milyon Euro prim ödendiği öğrenildi.
