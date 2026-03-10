09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool eşleşmesine büyük bir prim kararı aldı.

calendar 10 Mart 2026 08:49
Haber: Sabah
Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Juventus ve Beşiktaş maçları için 3.5 milyon Euro prim ödedi; Liverpool eşleşmesi için daha büyük bir prim kararı aldı.

Galatasaray yönetimi, Liverpool eşleşmesinin geçilmesi halinde takıma dev bir prim ödeme kararı verdi.

Play-off turunda Juventus'u eleyerek 11 milyon Euro bonusu kapan Cimbom'a UEFA'dan 27 Mart'ta ödeme yapılacak.

637 MİLYON TL'LİK ÖDÜL

Aslan'ın İngiliz temsilcisini geçmesi halindeyse UEFA'dan çeyrek final ödülü 12.5 milyon Euro (637.7 milyon TL) gelecek.

JUVE - BJK PRİMİ: 3.5 MİLYON EURO!

Devler Ligi gelirinde 50 milyon Euro barajını zorlayan Galatasaray'da oyuncular adeta prim zengini olmuş durumda.

Juventus ve Beşiktaş maçlarının ardından sarı-kırmızılılara 3.5 milyon Euro prim ödendiği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
