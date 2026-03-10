09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

Volkan Demirel: ''Yorgunluğun vermiş olduğu tercihler yüzünden''

Gençlerbirliği'ndeki ikinci dönemine sessiz bir prova ile merhaba diyen Volkan Demirel, maç sonucu açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Mart 2026 00:10 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 02:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Volkan Demirel: ''Yorgunluğun vermiş olduğu tercihler yüzünden''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, puan için mutlu olduğunu belirterek, "Yorgunluğun vermiş olduğu tercihlerle ya da kötü vuruşlarla atakları sonlandıramadık." dedi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, puan için mutlu olduklarını, ancak oyunlarıyla alakalı sıkıntılarının olduğunu dile getirdi.

''YORGUNLUKTAN DOLAYI SONLANDIRAMADIK''

Bu sıkıntılarının başında takımın fiziksel yetersizlik yaşaması olduğunu söyleyen Demirel, "Topla çıkışlarda pozisyon ya da birkaç tane kenar organizasyonu yakaladık. Ama o yorgunluğun vermiş olduğu tercihlerle ya da kötü vuruşlarla atakları sonlandıramadık." diye konuştu.

''4-5-1'E GEÇİNCE OYUNU DENGELEDİK''

Demirel, Alanyaspor'un büyük takımlara karşı iyi oynadığını ve iyi mücadele ettiğini dile getirerek, kendilerinin de maçın ilk 25 dakikasında çok etkisiz olduklarını kaydetti.

Ardından saha içinde oyuncularına oyunsal anlamda farklı formasyonları denemelerini söylediğini ifade eden Demirel, şunları söyledi:

"Beni mutlu eden şu ki, takıma ne söylediysem yapmaya çalıştılar. 4-4-2 karşılama ile başladık. Sonra 4-3-3'e döndük. İkinci yarıda ise 4-5-1'e dönmek zorunda kaldık. Çünkü baskı yediğimiz durumlar oldu. 4-5-1'e geçtikten sonra biraz daha oyunu dengeleyebildik ve pozisyonlar üretebildik."

Volkan Demirel, detayı çok olan ama kendileri için önemli 1 puan aldıklarını belirterek, oyuncularını ve takımı mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Hem fiziksel hem de ileriye gitme anlamında eksiklerinin olduğunu vurgulayan Demirel, bunu da önlerindeki maçlarda tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.