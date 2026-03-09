Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 3-1 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2 ile 45+7 (P). dakikalarda Paul Onuachu ve 53. dakikada kendi kalesine kaleci Bilal Bayazit attı.
Kayserispor'un tek golü ise 83. dakikada German Onugkha'dan geldi.
Öte yandan Kayserispor'da Dorukhan Toköz, 8. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 54'e yükseltti ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e indi.
Yeni teknik direktör Erling Moe ile 2 maçta 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Kayserispor ise 20 puanda kaldı ve 17. sırada konumlandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
5. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Bir pozisyonda Dorukhan Toköz'un müdahalesiyle Oulai yerde kaldı. Pozisyonda Dorukhan Toköz sarı kart gördü. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Dorukhan Toköz'ü kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
10. dakikada kaleci Bilal Bayazıt'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Makarov'un şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
11. dakika sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Chalov'un şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
24. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Kaleci Onana'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Makarov'un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına giren Chalov'un kafa vuruşunda kaleci topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
32. dakikada Chalov'un pasında sağ çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan Makarov'un vuruşunda solunu kapatan kaleci Onana toptu kontrol etti.
39. dakikada Oulai'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Zubkov'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye giden topu uzanarak çeldi.
41. dakikada Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde top önünde kalan Mustafa Eskihellaç'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
45+2. dakikada sağ kanattan Pina'nın ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
45+5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Zubkov'un şutunda Benes'e çarpan top kornere çıktı. Maçın hakemi bu pozisyonda Benes'in topa eliyle müdahale ettiğini gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+7'de penaltıyı kullanan Onuachu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi.
53. dakikada Trabzonspor atağında Augusto'nun pasında Ramazan Civelek'in ıskalaması sonucu topla buluşan Zubkov'un ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez yaptığı vuruşta top sol kale direğine çarptı. Direkten dönen top kaleci Bilal Beyazıt'ın sırtına çarparak ağlara gitti: 0-3.
64. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Beyazıt soluna uzanarak topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
83. dakikada Benes'in uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Cardosu'nun ortasında kale önünde topla buluşan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.
84. dakikada sağ kanattan topla buluşan Onugkha'nın pasına koşu yapan Mane'den önce topa kayarak müdahale eden Mustafa Eskihellaç'tan seken top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
90+4. dakikada sağ kanattan Mane'nin ortasında ceza sahası içerisinde Semih Güler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (90+1 Burak Kapacak), Benes, Dorukhan Toköz, Makarov (Dk. 73 Mane), Furkan Soyalp, (Dk. 73 Görkem Sağlam) Cardoso (Dk. 90+1 Mendes), Chalov (Dk. 62 Onugkha)
Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 76 Okay Yokuşlu), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai (Dk. 89 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan, Zubkov (Dk. 65 Nwakaeme), Muçi (Dk. 89 Nwaiwu), Augusto (Dk. 76 Umut Nayir) Onuachu
Goller: Dk. 45+2 ve 45+7 (penaltıdan) Onuachu, Dk. 53 Bilal Beyazıt (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 83 Onugkha (Zecorner Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 5 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ramazan Civelek, Dk. 22 Görkem Sağlam (yedek kulübesinde), 90+2 Bilal Beyazıt, Brenet (maç bittikten sonra) (Zecorner Kayserispor)
