Nurettin Açıkalın'dan olay hakem sözleri!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Trabzonspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Mart 2026 22:31 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 22:32
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Kayserispor'un aleyhine bir kırmızı kart ve bir penaltının olduğu mücadele sonrasında, kulüp başkanı Nurettin Açıkalın'dan sert sözler geldi.

"KAYSERİSPOR'U DÜŞÜREMEYECEKSİNİZ!"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada maçın VAR hakemi Özgür Yankaya'ya seslendi ve "Haftaya seni yine bekliyoruz Özgür Yankaya! Biz buradayız, sizi de bekliyoruz! Haklıyken haksız duruma düşecek şekilde konuşmayalım. Bize kötü laf yakışmaz!

Haftaya Samsunspor maçına da bekliyoruz! Arefe günü saat 16:00'ya maç veren arkadaş! Seni de buraya bekliyoruz!

Kayserispor'u düşüremeyeceksiniz! Başaramayacaksınız! Boşuna hak yemeyin, evlatlarınız var!

Taraftar futboldan nefret etmiş, tiyatro olduğunu düşünüyor ve maçlara gelmiyor! Tiyatro salonunu doldururlar. Baştan sonucu söyleyin, biz de ona göre yapalım!

Operasyona gerek yok! Kayserispor çok güzel oyun oynadı. Oyuncuların alnından öperim ama ben her hafta açıklama yapmaktan bıktım!" ifadelerini kullandı.

"YETER! HAK YEMEYE DOYMADINIZ!"

Maçın orta hakemi Cihan Aydın ile ilgili de konuşan Açıkalın, "Cihan Aydın, senin Kayserispor ile ne sorunun var! Kayserispor'un hakkı çalına çalına doymadınız! Aziz mübarek gün hak yemeye doymadınız! Bu kararları nasıl verdin Cihan Aydın!

Trabzonspor'un Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi olabilir ama bizi ilgilendirmez! Biz ligde kalmaya çalışıyoruz, siz ne hakla müdahale ediyorsunuz

MHK Başkanı bu akşam derhal istifa etmeli! TFF Başkanı bu konuya derhal müdahele etmelisinzi! Eyüpspor maçında VAR'da Özgür Yankaya var, yetmemiş ve doymamış... Yine vermişler!

Biz onurumuzla mücadele ediyoruz. Hakemlerin içinde oldukları pislikleri TFF ortaya çıkardı! Kim hangi pislik içinde biliyoruz!" dedi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
