09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
1-020'
09 Mart
Lazio-Sassuolo
1-05'
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Zubkov: ''Bizim adımıza bir fırsat oldu''

Süper Ligde Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği maç sonrası Olaksandr Zubkov açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Mart 2026 22:33
Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtaki 3. golün hazırlayıcısı olan Zubkov, maç sonucu açıklamalarda bulundu.

İşte Zubkov'un açıklamaları:

"Her rakibe karşı alınan 3 puan önemli. Erken gelen kırmızı kart belki bizim adımıza biraz fırsat yaratmış olsa da rakibe kırmızı kart sonrası fırsatlar verdiğimiz durumlar da oldu. Aslında kırmızı kart sonrası biraz yavaşladık belki de. Tabii ki kolay değil 10 kişi kalmış bir rakibe karşı oynamak.''

''Tabii ki mutluyuz 3 puanla döndüğümüz için ama bu da bize her zaman mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Aslında tarzım yeni değil.''

SAÇI HAKKINDA GELEN SORU ÜZERNE

''Trabzonspor'a ilk katıldığımda saçlarım yine bu şekilde beyazdı. Onun da şans getirdiğini söyleyebiliriz."
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
