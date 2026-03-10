09 Mart
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta sonrasında oluşan görünüm

Trendyol Süper Ligi'nde 25. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu.

calendar 10 Mart 2026 01:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Günün zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor ise konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.

Ligde ikinci sıradaki sarı-lacivertliler de şampiyonluk yarışında Samsunspor'u son anlarda bulduğu iki golle 3-2 yenmeyi başardı ve puanını 57'ye çıkardı.

Haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 54 puanla üçüncü, derbide mağlup olan Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, üç maçı ise konuk takımlar kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 19 gol atıldı.

25. HAFTANIN SONUÇLARI 

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Göztepe: 2-1

Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2

ikas Eyüpspor-Kocaelispor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-0

25. HAFTA SONRAASINDA OLUŞAN PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 25 19 4 2 59 18 41 61
2.FENERBAHÇE 25 16 9 0 57 25 32 57
3.TRABZONSPOR 25 16 6 3 51 29 22 54
4.BEŞİKTAŞ 25 13 7 5 45 30 15 46
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 25 12 6 7 44 27 17 42
6.GÖZTEPE 25 11 9 5 28 18 10 42
7.KOCAELİSPOR 25 9 6 10 22 25 -3 33
8.SAMSUNSPOR 25 7 11 7 27 30 -3 32
9.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 9 9 32 35 -3 30
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 25 7 9 9 31 41 -10 30
11.CORENDON ALANYASPOR 25 5 12 8 26 30 -4 27
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 25 6 7 12 28 34 -6 25
13.TÜMOSAN KONYASPOR 25 5 9 11 28 38 -10 24
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 25 6 6 13 24 39 -15 24
15.İKAS EYÜPSPOR 25 5 7 13 19 36 -17 22
16.KASIMPAŞA 25 4 9 12 21 36 -15 21
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 25 3 11 11 19 46 -27 20
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 25 3 5 17 22 46 -24 14
 26. HAFTANIN PROGRAMI

13 Mart Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe 

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor 

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor 

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor 

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir 

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor 

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş 

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor

