Trendyol Süper Lig'de 25. hafta sonrasında oluşan görünüm

25. HAFTANIN SONUÇLARI

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 25 19 4 2 59 18 41 61 2.FENERBAHÇE 25 16 9 0 57 25 32 57 3.TRABZONSPOR 25 16 6 3 51 29 22 54 4.BEŞİKTAŞ 25 13 7 5 45 30 15 46 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 25 12 6 7 44 27 17 42 6.GÖZTEPE 25 11 9 5 28 18 10 42 7.KOCAELİSPOR 25 9 6 10 22 25 -3 33 8.SAMSUNSPOR 25 7 11 7 27 30 -3 32 9.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 9 9 32 35 -3 30 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 25 7 9 9 31 41 -10 30 11.CORENDON ALANYASPOR 25 5 12 8 26 30 -4 27 12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 25 6 7 12 28 34 -6 25 13.TÜMOSAN KONYASPOR 25 5 9 11 28 38 -10 24 14.HESAP.COM ANTALYASPOR 25 6 6 13 24 39 -15 24 15.İKAS EYÜPSPOR 25 5 7 13 19 36 -17 22 16.KASIMPAŞA 25 4 9 12 21 36 -15 21 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 25 3 11 11 19 46 -27 20 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 25 3 5 17 22 46 -24 14

26. HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.Günün zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor ise konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.Ligde ikinci sıradaki sarı-lacivertliler de şampiyonluk yarışında Samsunspor'u son anlarda bulduğu iki golle 3-2 yenmeyi başardı ve puanını 57'ye çıkardı.Haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 54 puanla üçüncü, derbide mağlup olan Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.Süper Lig'in 25. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, üç maçı ise konuk takımlar kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 19 gol atıldı.Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor