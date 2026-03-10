09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

Rodri'ye hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası

Manchester City'nin başarılı orta sahasına, İngiltere Futbol Federasyonu hakem yorumları sebebi ile para cezası verdi.

calendar 10 Mart 2026 01:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Rodri'ye hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Rodri'ye, hakem hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle 80 bin sterlin para cezası verildi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İspanyol futbolcunun 1 Şubat'ta 2-2 berabere kaldıkları Tottenham maçının ardından verdiği röportajda, "maç görevlisi ya da görevlilerinin dürüstlüğünü sorgulayan yorumlar yaparak uygunsuz bir şekilde davrandığını" kabul ettiğini açıkladı.

NE DEMİŞTİ

Karşılaşma sonrasında hakem Robert Jones'u "tarafsız olmamakla" suçlayan Rodri, "Çok fazla kazandığımızı ve insanların bizim kazanmamızı istemediğini biliyorum ama hakem tarafsız olmak zorunda." demişti.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
