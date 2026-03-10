09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde zafer Anadolu Efes'in

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Manisa Basket'i 85-76 mağlup etti.

calendar 10 Mart 2026 01:11
Haber: AA, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 85-76 mağlup etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Alper Gökçebel

Glint Manisa Basket: Stevenson 8, Yiğit Onan 6, Starks 5, Johnson 9, Pereira 17, Smith 5, Mintz 19, Hassan Martin 7, Buğra Çal

Anadolu Efes: Loyd 20, Babb 4, Dessert 10, Dozier, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 12, Lee 18, Smits, Erkan Yılmaz 5, Jones 7

1. Periyot: 13-19

Devre: 32-41

3. Periyot: 56-62

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
