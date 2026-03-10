09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

FA Cup'ta kazananı penaltılar karar verdi

İngiltere FA Cup 5. turunda West Ham, penaltılar sonunda Brentford'u kupanın dışına itti.

calendar 10 Mart 2026 01:35
Fotoğraf: X.com
İngiltere FA Cup 5. turda West Ham United ile Brentford kozlarını paylaştı.

Londra Stadyumunda oynanan müsabakanın 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayan maçta seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltıları West Ham 3-2 kazandı ve çeyrek final biletini kaptı.

West Ham'ın gollerini 19 ve 34. dakikalarda Jarrod Bowen kaydetti.

Brentford'un golleri ise 28. dakikada ve 81. dakikada Igor Thiago'dan geldi.

Mücadelede seri penaltılar haricinde, iki takımda buldukları ikinci golleri penaltı atışlarından buldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
