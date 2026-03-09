09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
1-019'
09 Mart
Lazio-Sassuolo
1-05'
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Atilla Gerin: ''Fırsatı geri teptik''

Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Eyüpspor'da teknik direktör Atilla Gerin maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Mart 2026 21:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, ligde kalmak için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, yediklerin erken golün en istemedikleri senaryo olduğunu belirtti.

''İYİ MÜCADELE EDİYORLAR''

Kocaelispor'un ligin fiziksel anlamda en iyi ekiplerinden birisi olduğunu vurgulayan Gerin, "İlk yarıda oyuncularım yüzde 70'e yakın topa sahip oldu. İlk yarıda 2 tane karşı karşıya pozisyon da yakaladık.

İkinci yarıda rakibin karambolden çıkan topları var. Daha çok savundular ama biz de üretemedik. Çocuklar iyi mücadele ediyorlar. Sisteme bağlı kalmaya çalışıyorlar. Birkaç sıra yukarıya çıkma fırsatı yakalamıştık ama değerlendiremedik. İnşallah önümüzdeki haftalarda puanlar alarak mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle futbolcuların kredisinin yüksek olduğunu aktaran Gerin, "Hata yapma hakları var. Yeni toplanan bir ekibiz. İyi mücadele ediyoruz. Oyuncularımın birçoğunun Süper Lig'de oynamaya ihtiyacı var, benim de Süper Lig'de olmaya ihtiyacım var, sonuçta yeni bir teknik adamım.

Daha önce yardımcı hocalık yapıyordum. Bundan motive oluyoruz. Personellerimizin hayatını idame ettirebilmesi için çok büyük mücadele veriyoruz. Ekonomik olarak Süper Lig'de konuşulmayacak şeyler var. Rakamlar komik, ödenmemesi daha komik ama kayyum da elinden geleni yapıyor. İşin ekonomisini bir tarafa bıraktık, bu mücadeleyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki hafta Kasımpaşa'yla oynanacak mücadeleye de değinen Gerin, şunları söyledi:

"Ligde 34-35 puanları hesap ediyorduk. Takımlar birbiriyle oynayacağı için 35 puanı alan ligde kalacak gibi görünüyor. Her maç çok zor. Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle ya da bize yakın olan takımlarla aynı zorlukla oynuyoruz. Belki büyük takımlar bizi kolay lokma olarak görebilir ama bizim için her maç aynı. Kasımpaşa maçı iki takım açısından da çok önemli. Ateş hattında kalmak istemiyoruz. En azından elimizdeki kadro iyi bir seviyeye geldi. Kadro derinliğimiz iyi duruma geldi. Zor bir süreç olacak ama puanlar için sahaya çıkacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
