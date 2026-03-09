09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Galatasaray MCT Technic, Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da mücadele edecek.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında 10 Mart Salı günü İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

SamElyon Arena'da oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, grubunda averajla ilk sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki son maçında konuk olduğu Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımını deplasmanda 94-81 mağlup etti.

İsrail temsilcisi ise 4 mağlubiyetle 4. ve son sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında oynanan ilk mücadelede Galatasaray MCT Technic, rakibini 86-81 yendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
