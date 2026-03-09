09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Bodrum'dan sert tepki: "Bizi ezmeye çalışıyorlar"

Esenler Erokspor karşısında sahasında 4-3 mağlup olan Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, takımın 10 kişi kalmasına tepki gösterdi.

calendar 09 Mart 2026 12:39
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Bodrum'dan sert tepki: 'Bizi ezmeye çalışıyorlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1'inci Lig'de Bodrum FK, sezonun flaş takımı olan Süper Lig'e yükselme hattındaki Esenler Erokspor'la evinde girdiği gol düellosunu 10 kişi kalıp 4-3 kaybetti.

Bodrum FK-Erokspor maçı büyük çekişmeye sahne oldu. Penaltıdan geriye düşüp üstünlüğü yakaladığı mücadelede ilk yarının sonunda skorun 2-2'ye gelmesine engel olamayan Bodrum FK, 53'üncü dakikada Dino Hotic'in direkt kırmızı kart görmesiyle eksildi. 65'te yine penaltıdan yenik duruma düşen Bodrum, son anlarda karşılıklı gollerle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Bodrum ekibi son 4 maçta 3 yenilgiyle yarışta geriye düşmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini korurken, üst üste 8'inci galibiyetini alan İstanbul ekibi Erokspor ise 62 puanla ikinci sırada bulunuyor. Maçın ardından Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Esenler Erokspor maçının ardından hakemlere sert çıkarak, "Şovlarını çok güzel yaptılar" dedi. Oyuncularını takdir eden Yılmaz, kulübün görmezden gelindiğini savundu. Geriye düşmelerine rağmen 100 dakika puan için savaştıklarını belirten Yılmaz, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getirerek, bu durumun bazı etkenlerden kaynaklandığını ima etti.

'BİZİ EZMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Sefer Yılmaz, Bodrum FK'nın Türk futbolu için yaptığı yatırımlara ve başkan ile yönetim kurulunun gösterdiği çabalara dikkat çekerek, bu emeğin görmezden gelindiğini savundu. Seslerini fazla çıkarmadıkları için ezilmeye çalışıldıklarını belirten Yılmaz, geçen sene de benzer durumlar yaşadıklarını hatırlattı. Buna rağmen sonuna kadar savaşacaklarını vurgulayan Yılmaz, hakemler için, "Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güzel yaptılar. Bodrum FK'nın mağlubiyeti için ellerinden geleni yaptılar" şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.