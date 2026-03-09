Alisson Becker, Galatasaray maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, bu maçın kadrosunu açıkladı.



Liverpool'da Alisson Becker, kadroda yer almadı. Brezilyalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.



Alisson, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray maçında da sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı.



Liverpool'da Alisson Becker dışında, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.



Liverpool'un Galatasaray'a konuk olacağı karşılaşma salı günü saat 20.45'te başlayacak.



