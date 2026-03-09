NBA tarihinin en büyük oyuncusunun kim olduğu yönündeki tartışmalar yıllardır basketbol dünyasının en popüler konularından biri olmaya devam ediyor.



Bu tartışmada en çok öne çıkan iki isim ise genellikle Michael Jordan ve LeBron James oluyor. Ancak Chicago Bulls efsanesi Jordan, kendisine sık sık yakıştırılan "GOAT" (Greatest of All Time – Tüm zamanların en iyisi) unvanına karşı mesafeli duruşunu bir kez daha yineledi.



Chicago Bulls ile kazandığı altı NBA şampiyonluğu ve bu finallerin tamamında kazandığı Finaller MVP ödülleriyle basketbol tarihinin en dominant kariyerlerinden birine sahip olan Jordan, NBC'de yayımlanan bir röportajda bu konudaki düşüncelerini dile getirdi. Kariyerinde dört şampiyonluk ve dört Finaller MVP ödülü bulunan LeBron James ile birlikte GOAT tartışmasının merkezinde yer alan Jordan, bu etiketi hiçbir zaman kendisi için anlamlı bulmadığını vurguladı.



"Insights to Excellence" programına konuşan Jordan, GOAT tartışmasının kendisi için bir anlam ifade etmediğini şu sözlerle açıkladı:



"GOAT terimi benim için hiçbir zaman önem taşıyan bir şey olmadı. Açıkçası benim dünyamda böyle bir şey yok."



Jordan, kariyeri boyunca ulaştığı seviyede kendisinden önce gelen büyük oyuncuların önemli payı olduğunu da dile getirdi. NBA'in geçmişteki efsanelerinden David Thompson ve Julius Erving gibi isimlerden çok şey öğrendiğini söyleyen Jordan, basketbolun nesilden nesile gelişen bir spor olduğunu vurguladı.



Jordan, bu konuda şu ifadeleri kullandı:



"Ben Oscar Robertson ya da Jerry West'e karşı hiç oynamadım. Açıkçası oynamayı çok isterdim, çünkü rekabetçi biriyim ve onlara karşı mücadele etmek harika olurdu. Ama onlardan çok şey öğrendim. Biz de Kobe'lere ve LeBron'lara giden yolu açtık. Basketbolun güzelliği de bu; bir oyuncu diğerinin üzerine koyarak oyunu geliştiriyor."



Jordan, bu nedenle farklı dönemlerde oynamış oyuncuların karşılaştırılmasının kendisine her zaman zor geldiğini de sözlerine ekledi.



"Size oyunu öğreten ya da örnek aldığınız oyunculara karşı bu tür karşılaştırmaları kullanmak bana doğru gelmiyor. Bu yüzden bu tartışmalar bana her zaman zor geliyor."



Basketbolseverlerin yıllardır hayalini kurduğu senaryolardan biri de Jordan'ın kariyerinin zirvesindeyken Kobe Bryant ya da LeBron James ile karşı karşıya gelmesi. Jordan da böyle bir eşleşmenin heyecan verici olacağını kabul etti.



"Prime dönemimde LeBron ve Kobe'ye karşı oynamayı çok isterdim. Onlara karşı sahaya çıkmak harika olurdu ama bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz."



Jordan ve LeBron'un ortaya koyduğu başarı standartları göz önüne alındığında, basketbol dünyasında GOAT tartışmasının uzun yıllar daha devam etmesi bekleniyor.



