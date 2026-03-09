09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Gaziantep 4 maçtır suskun, 3 puana hasret

Sezona fırtına gibi başlayan Gaziantep FK, son maçlarda galibiyetten uzak bir performans sergiliyor.

calendar 09 Mart 2026 12:14
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Ligin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, ardından oynadığı Kocaelispor maçını 3-0, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetti.

Samsunspor ile geçen hafta deplasmanda golsüz tamamlanan karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlılar, dün de sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep ekibi, bu sonuçla ligdeki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.

Kırmızı-siyahlılar, sezondaki 25 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 10. sırada yer alıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
