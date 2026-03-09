Leclerc'ten acı gerçek: 'Kazanabileceğimizi düşünmüyorum'

2026 sezonunun ilk yarışında Ferrari'ler Mercedes sürücülerinin ardından "grid"in en güçlü 2. takımı olarak gözüktü. Ferrari pilotları Charles Lecler ve Lewis Hamilton, yarışı 3. ve 4. sırada noktaladı. Leclerc, yarışın ardından Mercedes'in çok güçlü gözüktüğünü ve yarışı kazanma ihtimallerinin çok düşük olduğunu belirtti.



Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avustralya Grand Prix'sinde beş kırmızı ışığın sönmesiyle muhteşem bir start aldı ve dördüncü sıradan liderliğe yükseldi.



İlk turlarda liderlik Leclerc ve George Russell'ın mücadelesiyle sık sık el değiştirdi. Ancak yarışın kaderi Isack Hadjar'ın aracının dayanıklılık sorunuyla pist üstünde durmasının ardından çıkan sanal güvenlik aracıyla değişti.



Mercedes dahil olmak üzere takımların çoğu sanal güvenlik aracı periyodunda pite girmeyi tercih ederken Ferrari, pist üstü pozisyonunu bırakmak istemedi ve pite girmedi. Takım, yaklaşık 10 tur sonra bu kez Valtteri Bottas sebebiyle çıkan sanal güvenlik aracında da pite girmemeyi tercih etti. Bunun yerine 20. tur civarında yarışın olağan akışında pit gerçekleştirdi. Bu durum, galibiyet mücadelesinde Ferrari'yi dezavantajlı konuma getirdi.



"SANAL GÜVENLİK OLMASA DA KAZANAMAZDIK"



Ancak Leclerc, sanal güvenlik aracı olmasa bile Maranello merkezli takımın yarışı kazanabilecek performansa sahip olmadığını düşünüyor. "Sanal güvenlik aracı periyotları olmasa bile kazanabileceğimizi sanmıyorum ama yanılıyor olabilirim. "Bugün Mercedes bizden biraz daha hızlı görünüyordu. Dün gördüğümüz kadar büyük bir fark olmayabilir, ki bu iyi bir şey, ama yine de kazanabileceğimizi düşünmüyorum."



BATARYA VE ENERJİ YÖNETİMİ HAKKINDA



Enerji yönetimi ve batarya kullanımının yarışa etkisi hakkında konuşan Ferrari pilotu, "Açıkçası oldukça zorlu bir yarıştı. Startta hiçbirimiz mücadelelerin ve enerji yönetiminin nasıl olacağını bilmiyorduk. Geçişlerle birlikte bu durum daha da karmaşık hale geldi. Düzlüklerde bataryanın ne zaman devreye gireceğini bilmiyorsunuz. Bu yüzden savunma yaparken çok büyük hız farkları oluşabiliyor." şeklinde konuştu.



