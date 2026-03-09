09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Leclerc'ten acı gerçek: "Kazanabileceğimizi düşünmüyorum"

Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc, hafta sonu koşulan Avustralya yarışında kazanmanın çok uzakta bir hedef olduğunu ifade etti.

calendar 09 Mart 2026 11:06
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
2026 sezonunun ilk yarışında Ferrari'ler Mercedes sürücülerinin ardından "grid"in en güçlü 2. takımı olarak gözüktü. Ferrari pilotları Charles Lecler ve Lewis Hamilton, yarışı 3. ve 4. sırada noktaladı. Leclerc, yarışın ardından Mercedes'in çok güçlü gözüktüğünü ve yarışı kazanma ihtimallerinin çok düşük olduğunu belirtti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avustralya Grand Prix'sinde beş kırmızı ışığın sönmesiyle muhteşem bir start aldı ve dördüncü sıradan liderliğe yükseldi. 

İlk turlarda liderlik Leclerc ve George Russell'ın mücadelesiyle sık sık el değiştirdi. Ancak yarışın kaderi Isack Hadjar'ın aracının dayanıklılık sorunuyla pist üstünde durmasının ardından çıkan sanal güvenlik aracıyla değişti. 

Mercedes dahil olmak üzere takımların çoğu sanal güvenlik aracı periyodunda pite girmeyi tercih ederken Ferrari, pist üstü pozisyonunu bırakmak istemedi ve pite girmedi. Takım, yaklaşık 10 tur sonra bu kez Valtteri Bottas sebebiyle çıkan sanal güvenlik aracında da pite girmemeyi tercih etti. Bunun yerine 20. tur civarında yarışın olağan akışında pit gerçekleştirdi. Bu durum, galibiyet mücadelesinde Ferrari'yi dezavantajlı konuma getirdi.

"SANAL GÜVENLİK OLMASA DA KAZANAMAZDIK"

Ancak Leclerc, sanal güvenlik aracı olmasa bile Maranello merkezli takımın yarışı kazanabilecek performansa sahip olmadığını düşünüyor. "Sanal güvenlik aracı periyotları olmasa bile kazanabileceğimizi sanmıyorum ama yanılıyor olabilirim. "Bugün Mercedes bizden biraz daha hızlı görünüyordu. Dün gördüğümüz kadar büyük bir fark olmayabilir, ki bu iyi bir şey, ama yine de kazanabileceğimizi düşünmüyorum."

BATARYA VE ENERJİ YÖNETİMİ HAKKINDA

Enerji yönetimi ve batarya kullanımının yarışa etkisi hakkında konuşan Ferrari pilotu, "Açıkçası oldukça zorlu bir yarıştı. Startta hiçbirimiz mücadelelerin ve enerji yönetiminin nasıl olacağını bilmiyorduk. Geçişlerle birlikte bu durum daha da karmaşık hale geldi. Düzlüklerde bataryanın ne zaman devreye gireceğini bilmiyorsunuz. Bu yüzden savunma yaparken çok büyük hız farkları oluşabiliyor." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
