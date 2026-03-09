⚽️Milan, Estupinan ile Inter derbisinde öne geçti. pic.twitter.com/dGKxSqzclk



İtalya Serie A 28. hafta maçında Milan, Inter'i konuk etti. Milan, San Siro'daki maçı 1-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 35. dakikada Pervis Estupinan attı.Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, derbide süre almadı.Milan, bu galibiyetle birlikte ezeli rakibi Inter'in ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Milan, ligde 15 yılın ardından Inter'e karşı iki derbiyi de kazandı.Bu sonucun ardından Milan, ligde 60 puana yükseldi. Lider Inter, 67 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Milan, Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Inter, Atalanta'yı konuk edecek.