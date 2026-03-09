2025-26 sezonuna Yılın Çaylağı ödülünün en büyük favorisi olarak başlayan Dallas Mavericks forveti Cooper Flagg, etkileyici performansına rağmen sezon sonunda bu ödülü kazanamayabilir.



NBA kaynaklarından Marc Stein, bu durumun temel nedeninin Mavericks'in sezonun geri kalanında izlemesi muhtemel strateji olduğunu ifade etti.



Luka Doncic takasının ardından Mavericks, 19 yaşındaki Flagg'e takımda büyük bir rol verdi. Flagg bu sezon çıktığı 64 maçta maç başına 20.2 sayı, 6.6 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalayarak beklentileri büyük ölçüde karşıladı.



Ancak Stein'a göre Mavericks yönetimi 2026 NBA Draftı'nda üst sıralardan seçim yapabilmek için sezonun kalan bölümünde daha fazla maç kaybetmeyi tercih edebilir.



Stein bu konuda şu ifadeleri kullandı:



"Mavericks'in önünde 18 maç kaldı ve gerçek şu ki 0-18 gitmeleri onlar için en iyi senaryo olabilir. Sistem böyle işliyor. Dallas için en iyi strateji kaybetmek olabilir ve bu da Yılın Çaylağı yarışında Flagg için iyi bir durum değil."



Ödül için Flagg'in en ciddi rakiplerinden biri ise Kon Knueppel. Charlotte Hornets forması giyen genç oyuncu bu sezon maç başına 19.3 sayı, 5.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalarken yüzde 49.1 saha içi ve yüzde 44 üçlük isabetiyle oynuyor.



Hornets'ın sezon içindeki yükselişi ve takım başarısının Knueppel'in performansıyla birleşmesi, Yılın Çaylağı yarışını sezonun son bölümünde oldukça çekişmeli bir hale getirmiş durumda.



