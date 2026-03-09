09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

calendar 09 Mart 2026 12:49
Haber: Sporx.com dış haberler
Cooper Flagg'in Yılın Çaylağı ödülü adaylığı tehlikede olabilir
2025-26 sezonuna Yılın Çaylağı ödülünün en büyük favorisi olarak başlayan Dallas Mavericks forveti Cooper Flagg, etkileyici performansına rağmen sezon sonunda bu ödülü kazanamayabilir.

NBA kaynaklarından Marc Stein, bu durumun temel nedeninin Mavericks'in sezonun geri kalanında izlemesi muhtemel strateji olduğunu ifade etti.

Luka Doncic takasının ardından Mavericks, 19 yaşındaki Flagg'e takımda büyük bir rol verdi. Flagg bu sezon çıktığı 64 maçta maç başına 20.2 sayı, 6.6 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalayarak beklentileri büyük ölçüde karşıladı.

Ancak Stein'a göre Mavericks yönetimi 2026 NBA Draftı'nda üst sıralardan seçim yapabilmek için sezonun kalan bölümünde daha fazla maç kaybetmeyi tercih edebilir.

Stein bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Mavericks'in önünde 18 maç kaldı ve gerçek şu ki 0-18 gitmeleri onlar için en iyi senaryo olabilir. Sistem böyle işliyor. Dallas için en iyi strateji kaybetmek olabilir ve bu da Yılın Çaylağı yarışında Flagg için iyi bir durum değil."

Ödül için Flagg'in en ciddi rakiplerinden biri ise Kon Knueppel. Charlotte Hornets forması giyen genç oyuncu bu sezon maç başına 19.3 sayı, 5.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalarken yüzde 49.1 saha içi ve yüzde 44 üçlük isabetiyle oynuyor.

Hornets'ın sezon içindeki yükselişi ve takım başarısının Knueppel'in performansıyla birleşmesi, Yılın Çaylağı yarışını sezonun son bölümünde oldukça çekişmeli bir hale getirmiş durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
