Hayri Çavuşoğlu'na PFDK tarafından verilen disiplin cezası sona erdirildi

TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nun avukatları tarafından açılan dava sonucunda, bahis hesabı açmadığı ve bahis oynamadığı ispat edildi.

calendar 09 Mart 2026 14:13
Hayri Çavuşoğlu'na PFDK tarafından verilen disiplin cezası sona erdirildi
TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nun avukatları tarafından açılan dava sonucunda, bahis hesabı açmadığı ve bahis oynamadığı ispat edildi.

Hayri Çavuşoğlu için PFDK tarafından 06.03.2026 tarihinde verilen ceza için 'isnat olunanın disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına' yönelik karar verildi ve hakkında yürütülmekte olan disiplin süreci sona erdirildi.

Konuyla ilgili Hayri Çavuşoğlu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Üst Klasman Temsilcisi müvekkilimiz Hayri Çavuşoğlu, kimlik bilgilerinin 3. kişilerce ele geçirilmesi ve rızası dışında kullanılmasıyla kendi adına açılan bir bahis hesabı gerekçe gösterilerek; 26.12.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiştir. Bu asılsız iddia sebebiyle, müvekkilimizin kimlik bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve bahis hesabı açan faillerin tespit edilmesi için tarafımızca ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma sonuncunda; müvekkilimizin kimlik bilgilerini kullanarak bahis hesabı açan fail tespit edilmiştir. Bahis hesabının açıldığı ve kullanıldığı 2023 yılının aralık ayında 15 yaşında olan Y.S. savcılık nezdinde vermiş olduğu ifadesinde;

- Müvekkilimizin kimlik bilgilerini 'discord' unvanlı çevrimiçi platformdan hukuka aykırı bir şekilde elde ettiğini,

- Bahis hesabının açılışında kullanılan 'swobir@gmail.com' unvanlı e-posta adresinin ve '+90 554 .. 10' cep telefonu numarasının kendisine ait olduğunu ve hala kullandığını,

- Söz konusu bahis hesabına 2 (iki) kez ATM üzerinden para yatırdığını, açık bir şekilde ikrar ederek suçunu kabul etmiştir.

Bu çerçevede, fail Y.S.'nin Türk Ceza Kanunu'nun 136/1 maddesinde düzenlenen 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçunu işlediğine dair 24.02.2026 tarihli İddianame düzenlenmiş ve ceza davası açılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında ilgili bahis hesabının Y.S. tarafından açıldığı ve kullanıldığı, diğer bir ifadeyle müvekkilimizin bahis hesabı açmadığı ve bahis oynamadığı ispat olunduğu için; PFDK tarafından 06.03.2026 tarihinde müvekkilimiz Hayri Çavuşoğlu hakkında 'isnat olunanın disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına' yönelik karar verilmiş ve müvekkilimiz hakkında yürütülmekte olan disiplin süreci sona erdirilmiştir." denildi.

