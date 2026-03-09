09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Cerny de "dijital zorbalık"tan rahatsız: Instagram'ı kapattı!

Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny, Instagram hesabını kapattı. Çek futbolcunun derbinin ardından hem kendisine hem de eşine yönelik tepkilerin ardından bu kararı aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp sezon başında da benzer durumu yaşayan oyuncuları için "Dijital Zorbalığa Hayır" çağrısında bulunmuştu.

calendar 09 Mart 2026 12:24
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Cerny de 'dijital zorbalık'tan rahatsız: Instagram'ı kapattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş derbide Galatasaraya'a 1-0 mağlup olurken maçın ardından Vaclav Cerny'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İlk olarak bir paylaşım yapan 28 yaşındaki futbolcu, "Burada önemli olan, kuru kalmayı da seçebilecekken kimin sizinle birlikte yağmurda duracağıdır. Bunu unutma." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra ise Cerny, Instagram hesabını kapattı.

Çek futbolcunun derbinin ardından hem kendisine hem de eşine yönelik yoğun tepkilerin ve hakarete varan ifadelerin ardından bu kararı aldığı öğrenildi.



DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Beşiktaş'ta sezon başında da benzer vakalar yaşanmıştı.

Sezonun ilk resmi maçında Shakthar Donetsk maçında alınan 4-2'lik yenilgi sonrası bazı oyuncular taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

O dönem kadroya yeni katılan David Jurasek ile ayrılık aşamasında olan Keny Arroyo yoğun tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

Siyah-beyazlı kulüpten bu olayların ardından hamle gelirken 'Dijital zorbalığa hayır' şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Paylaşımla birlikte futbolcuların birlik fotoğrafı da paylaşılmıştı.

Derbiye ilk 11'de başlayan Çekyalı kanat oyuncusu 72'inci dakikada yerini Cengiz Ünder'e bırakmıştı.

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maçta 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.