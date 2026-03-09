Tedesco cezalı: 'Gelecek hafta yokum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynanan maçta kart gördü.
İtalyan teknik adam, bu kartla cezalı duruma düştüğünü ve gelecek hafta kulübede olmayacağını söyledi.
Tedesco, "Bizler iki takım için de aynı kuralların aynı şekilde uygulanmasını istemiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Bu kuralların herkes için uygulanmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta kulübede Domenico Tedesco olmayacak, Umberto Tedesco olmayacak, Emir (Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç) olmayacak. Gerçekten inanılmaz." dedi.
Fenerbahçe, Samsunspor'un ardından ligde Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
