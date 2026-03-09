Selçuk İnan: 'Prandelli ve Mancini'den çok şey öğrendim'

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, iyi savunmayla 3 puana uzandıklarını söyledi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İnan, ligde kalan maçların çok zor olduğunu dile getirdi.Ligin boyunun kısaldığını ve her maçın öneminin arttığını vurgulayan İnan,ifadelerini kullandı.Kocaelispor olarak uzun bir aradan sonra yükseldikleri Süper Lig'de 7. sıraya çıktıklarını dile getiren İnan,açıklamasını yaptı.Futbolculuk döneminde birlikte çalıştığı Cesare Prandelli ve Roberto Mancini'den savunma anlamında öğrendiği çok şey olduğunu belirten Selçuk İnan, İtalyanların bu anlamda çok iyi seviyede olduğunu söyledi.Savunmanın bu anlamda çok önemli olduğunun altını çizen İnan,diye konuştu.Genç futbolcuları çok önemsediğini de dile getiren İnan,diyerek sözlerini tamamladı.