09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Basketbol 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonasına büyük katılım

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 yaş altı Anadolu Şampiyonasına 16 kulüp'ten 200 sporcu katıldı.

calendar 09 Mart 2026 18:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonasına büyük katılım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Yeni Yaşar Doğu Spor Salonu ve Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara, Türkiye genelinden 16 kulüp ve 200 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde eleme maçları yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcisi Semih Kaya, basın mensuplarına verdiği demeçte, 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası'nda derece elde edecek takımların Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacaklarını söyledi.

Anadolu Şampiyonası'nın her yıl farklı illerde yapıldığını dile getiren Kaya, "Genelde Anadolu illerine federasyonumuz bu müsabakaları vermeye uygun görüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun şehirlerden ziyade Samsun, Mersin gibi şehirlerde yer alıyor. Bu yıl Samsun ve Mersin'de düzenleniyor." dedi.

Şampiyona 13 Mart Cuma günü oynanacak final müsabakalarıyla son bulacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.