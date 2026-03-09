09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Morant: "Memphis'te kalmak istiyorum"

Memphis Grizzlies'in yıldız oyun kurucusu Ja Morant, takımın yeniden yapılanma sürecine girmesine ve adının takas söylentilerine karışmasına rağmen Memphis Grizzlies'te kalmak istediğini bir kez daha dile getirdi.

calendar 09 Mart 2026 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Morant: 'Memphis'te kalmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Morant, yaklaşık yedi haftalık bir aranın ardından ilk kez medya karşısına çıkarak Los Angeles Clippers karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak yıldız oyuncunun cevapları çoğu zaman kısa ve detay vermekten kaçınan nitelikteydi.

Adının takas söylentilerinde geçmesi ve Memphis'in yeniden yapılanma planları hakkında sorulan sorulara Morant, daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak yanıt verdi.

"Bana nerede olmak istediğimi sorduklarında zaten cevap vermiştim."

Morant, Ocak ayında Avrupa'da oynanan bir maç sırasında yapılan basın toplantısında sırtındaki Grizzlies logosu dövmesine işaret ederek takımda kalmak istediğini açıkça ifade etmişti.

"Bu dövme zaten nerede olmak istediğimi gösteriyor."

Morant, 21 Ocak'ta Atlanta Hawks karşısında yaşadığı sol dirsek sakatlığından bu yana basınla konuşmamıştı. Bu sakatlık nedeniyle son 20 maçta forma giyemeyen yıldız oyuncu hakkında kulüp yönetimi, yapılan görüntülemelerde dirsekte tam iyileşme görülmediğini ve Morant'ın iki hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Morant, özellikle çapraz paslar konusunda zorlandığını belirterek hızlı ve sert paslar atarken sorun yaşadığını ifade etti. Buna rağmen sahaya çıkabilecek durumda olduğunu ancak akıllı davranmak zorunda olduğunu söyledi.

5 Şubat'taki NBA takas döneminde Memphis yönetimi Morant için bazı teklifler alsa da hiçbirini kabul etmedi. Bu durum yıldız oyuncunun takımda kalmasına yol açarken, kulübün geleceğe yönelik planları nedeniyle Morant'ın durumu belirsizliğini koruyor.

2019 NBA Draftı'nda Zion Williamson'ın ardından ikinci sıradan seçilen Morant, kariyerinin ilk yıllarında NBA'in en heyecan verici oyuncularından biri olarak öne çıkmıştı. Morant 2020'de Yılın Çaylağı ödülünü kazanırken, 2022'de ise En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu seçilmişti.

Ancak yıldız oyuncunun kariyeri son yıllarda saha dışındaki sorunlarla da gündeme geldi. Mart 2023'te Denver'da bir gece kulübünde silah gösterdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından NBA tarafından sekiz maç ceza alan Morant, birkaç ay sonra bir canlı yayında yeniden silah gösterince bu kez sezon başında 25 maçlık bir cezayla karşı karşıya kalmıştı.

Morant bu sezon oynadığı 20 maçta maç başına 19.5 sayı ve 8.1 asist ortalamaları yakaladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
