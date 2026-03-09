09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Beşiktaş'ta yeni kaleci planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kalede sezon sonuna kadar Ersin Destanoğlu ile devam edecek. Siyah-beyazlılar, yaz aylarında ise kaleci transferi konusunda önemli bir hamle yapmak istiyor.

calendar 09 Mart 2026 11:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yeni kaleci planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, yaz aylarında kaleci transferi konusunda önemli bir hamle yapmayı planlıyor.

Ara transfer döneminde de kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, gündemdeki isimlerden gelen olumsuz yanıtların ardından transferin son günlerinde Roma'dan Devis Vasquez'i kadrosuna kattı. Beşiktaş, Kolombiyalı kaleciyi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı.

27 yaşındaki Vasquez, Beşiktaş'ta henüz süre bulamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda gelecek rakibe göre Vasquez'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Sergen Yalçın, ligde sezon sonuna kadar Ersin Destanoğlu ile devam edecek.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde ise kadrosuna önemli ve tartışılmayacak bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.