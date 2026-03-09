Beşiktaş'ta yeni kaleci planı

Beşiktaş, yaz aylarında kaleci transferi konusunda önemli bir hamle yapmayı planlıyor.
Ara transfer döneminde de kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, gündemdeki isimlerden gelen olumsuz yanıtların ardından transferin son günlerinde Roma'dan Devis Vasquez'i kadrosuna kattı. Beşiktaş, Kolombiyalı kaleciyi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı.
27 yaşındaki Vasquez, Beşiktaş'ta henüz süre bulamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda gelecek rakibe göre Vasquez'i sahaya sürmeyi planlıyor.
Sergen Yalçın, ligde sezon sonuna kadar Ersin Destanoğlu ile devam edecek.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde ise kadrosuna önemli ve tartışılmayacak bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.
