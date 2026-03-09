Nagelsmann'dan Leroy Sane sinyalleri

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'nin Almanya Milli Takım kadrosunda olacağının sinyalini verdi.

Alman çalıştırıcı, Leroy Sané için, "Sağ kanattan sık sık içeriye doğru kesen, onun profiline sahip çok fazla oyuncumuz yok. Sağlığı iyi giderse bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir." dedi.





Nagelsmann ayrıca, "Aramızda harika bir ilişki var ve Leroy bazı harika maçlar oynadı. Galatasaray'da iyi gidiyor. Dürüst olalım, sahada nihayetinde ne yapacağını %100 bilemeyiz." ifadelerini kullandı.



Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla 31'i ilk 11 olmak üzere toplam 34 maça çıktı ve 6 gol, 8 asistlik katkı sağladı.



