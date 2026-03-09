09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Karşıyaka'da kötü gidişat sürüyor; adım adım bir alt lige...

Yıllardır yarattığı atmosfer ve basketbol kültürüyle öncü kulüpler arasında yer alan Karşıyaka, düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

calendar 09 Mart 2026 12:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde 52 yıldır hiç küme düşmeyen, ligin eski şampiyonlarından Karşıyaka'nın önünde bu sezon kurtulabilmek için 9 maç kaldı. Sezon başından beri düşme hattından bir türlü sıyrılamayan Kaf-Kaf, deplasmanda Trabzonspor'a da 89-79 mağlup olurken, rakipleri Aliağa Petkimspor ve Bursaspor'un kaybettiği haftayı değerlendiremedi.

Ana sponsoru olmamasına rağmen düşmemek için toplam 11 yabancı transferi yaptığı sezonda bir türlü çıkışa geçemeyen Karşıyaka son 9 haftaya 4 galibiyetle, kurtuluş hattındaki Petkimspor ve Bursaspor'un 2 galibiyet gerisinde girdi.

Kalan maçlarda Türk Telekom, Manisa Basket (D), Mersin Spor, Beşiktaş (D), Büyükçekmece, Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, Tofaş (D) ve Bursaspor'la karşılaşacak Karşıyaka'da Antrenör Candost Volkan, "Basit hata sayısını minimuma indirmemiz gerekiyor. Sezonun sonunu daha dikkatli oynamalıyız. Haftaya evimizde önemli bir maça çıkacağız. Bu maça taraftarımızın desteğiyle kazanmak için en iyi şekilde hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
