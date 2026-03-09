09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Oosterwolde'den Samsunspor paylaşımına tepki!

Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde, Samsunspor'un kendisi hakkındaki paylaşımlarına yorum yaparak tepki gösterdi.

calendar 09 Mart 2026 11:59
Oosterwolde'den Samsunspor paylaşımına tepki!
Samsunspor, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettiği maçın ardından hakem kararlarına sosyal medya hesaplarından tepki göstermişti.

Samsunspor'un 'Yer İstanbul... Aynı Senaryo...' paylaşımında Marius Mouandilmadji ile mücadelesine ve kırmızı beyazlı ekibin kart beklediği paylaşımına Jayden Oosterwolde yorum yaparak tepki gösterdi.

Jayden Oosterwolde yorumunda, "Mendes'e ilk yarıda çıkması gereken ikinci sarı kartı da unutmayın." dedi.

SAMSUNSPOR: "OOSTERWOLDE BOĞAZ SIKTI" Samsunspor'un bir başka paylaşımında ise "Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin futbolcumuzun boğazını sıkarak yere indirdiği pozisyonun da herhangi bir kartla cezalandırılmaması, kamuoyunda büyük soru işaretleri oluşturmuştur." denilmişti.




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
