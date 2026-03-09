09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-03'
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Leverkusen - Arsenal maçını yönetecek.

calendar 09 Mart 2026 15:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda görevlendirildi.

Meler, Leverkusen ile Arsenal arasında Almanya'da 11 Mart Çarşamba akşamı oynanacak maçta düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara yapacak.

4. hakem olarak Cihan Aydın görev alacak.

Müsabakada VAR hakemi olarak Hollandalı Rob Dieperink, AVAR olarak Portekizli Tiago Martins görev yapacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
