UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda görevlendirildi.



Meler, Leverkusen ile Arsenal arasında Almanya'da 11 Mart Çarşamba akşamı oynanacak maçta düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara yapacak.



4. hakem olarak Cihan Aydın görev alacak.



Müsabakada VAR hakemi olarak Hollandalı Rob Dieperink, AVAR olarak Portekizli Tiago Martins görev yapacak.



