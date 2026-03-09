09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Menemen, Play-Off yarışında havlu attı

Kötü gidişine bir türlü çare bulamayan Menemen FK, play-off hattından çok uzakta kaldı.

calendar 09 Mart 2026 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen, Play-Off yarışında havlu attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü kötü gidişi bir türlü durduramadı. Sezonun ilk haftalarında liderlik koltuğunda oturan, ilk yarı boyunca Play-Off potasında olan Menemen, evinde Gebzespor'a da 2-1 yenilerek mağlubiyet serisini 5 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekip son 7 maçta yalnız 1 beraberlik alırken 6 kez sahadan puansız ayrıldı.

Menemen FK grupta 39 puanla 10'uncu sıraya gerilerken, Play-Off yarışında erken havlu attı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.