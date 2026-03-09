09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Kayserispor - Trabzonspor: 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

calendar 09 Mart 2026 19:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kayserispor - Trabzonspor: 11'ler
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, daha sonra ligde oynadığı iki maçı da kazandı. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak seriye devam etmek istiyor.

Süper Lig'de son 3 haftada 5 puan alan Kayserispor da sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir 3 puan almak istiyor.

11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.



58. RANDEVU

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayseri'de yapacakları maçla ligde 58. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 57 maçın 34'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Trabzonspor, 107 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 72'sini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, deplasmanda da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, Kayseri'de oynadığı 28 karşılaşmanın 14'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 maç beraberlikle sona ererken 6 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

11 MAÇTA KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

En son 2012-2013 sezonunda Kayseri'de 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra rakibine 3 puan şansı vermedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
