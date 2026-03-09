09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-184'
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası başladı

calendar 09 Mart 2026 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası başladı
Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası Kırklareli'nde başladı.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk karşılaşmasında Muratpaşa Belediyesi, Özel İdare Gençlerbirliği'ni 60-47 yendi.

Şampiyonaya, Muratpaşa Belediyesi, İzefe, Galatasaray, Kocaeli Basket, Eyüpsultan Belediyesi, Uludağ Atletik, İzmit Zirve, Arka Spor, Arena Basketbol, Demir Akademi, Sportek, Esa Bodrum, Mersin Gençlerbirliği, KKTC Levent Koleji, Eskişehir Elit Basketbol ve Özel İdare Gençlerbirliği takımları katılıyor.

İlk gününde 8 müsabakanın gerçekleştirildiği şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
